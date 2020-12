Coronavirus: oltre 14mila cittadini pontini contagiati da inizio pandemia, 243 vittime. Aumentano i guariti

Sono 181 i nuovi casi in provincia di Latina registrati oggi, 27 dicembre, e riportati nel bollettino della Asl. Di questi, 122 sono recuperi di notifiche da laboratori privati. Venti i comuni interessati dai nuovi casi: Terracina ne conta 46, Fondi invece 37. Buone notizie sul fronte delle guarigioni: sono 359. Da marzo ad oggi si sono contagiati oltre 14mila cittadini (14.018).

Il bilancio dei decessi

Sono quattro invece i decessi nelle ultime 24 ore, che si sommano agli 11 morti già registrati dal 24 al 26 dicembre. Il totale dall'inizio della pandemia è di 243 vittime che erano residenti in provincia, 93 solo a dicembre. Due pazienti erano residenti ad Aprilia, uno a Latina e un altro a Sezze.

V.-Day a Roma: somministrati i primi vaccini

La direttrice del laboratorio di Virologia dell'Inmi Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli. Sono questi i primi tre operatori sanitari a cui alle 7:20 di oggi, domenica 27 dicembre, è stato somministrato il vaccino anticovid in quello che passerà alla storia come Vax Day europeo, la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Il via ufficiale all'Inmi Spallanzani di Roma, blindato dalle forze dell'ordine che presidiano gli ingressi dopo l'arrivo il giorno di Santo Stefano delle 9.750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech provenienti dal Belgio. Il presidente Zingaretti: "Inizia una fase nuova, un altro passo in avanti. Grazie alla scienza sconfiggeremo il Covid”.

Vaccini: prime dosi in arrivo a Latina il 29

Il primo giorno è coinvolto solo lo Spallanzani di Roma, poi sarà la volta delle Asl e aziende ospedaliere di tutta la regione. Per quanto riguarda la provincia di Latina le somministrazioni del vaccino anti Covid saranno effettuate martedì 28 dicembre e coinvolgeranno cinque operatori in servizio presso l’ospedale Santa Maria Goretti, tre infermieri e due medici. Quarante le prime dosi destinate al territorio pontino (i dettagli della notizia).

Dal 28 dicembre si torna in zona rossa anche a Latina: ecco cosa si potrà fare

Dopo quattro giorni di "zona rossa" dalla vigilia di Natlale a oggi, domenica 27 dicembre, a partire da domani, 28 dicembre in tutta Italia entrerà in vigore per tre giorni, fino al 30, la "zona arancione", che sostituirà quella rossa in vigore dal 24. Cosa cambia tra la zona rossa e quella arancione? Cosa si può fare e non fare nei due regimi proclamati dal decreto legge 172/2020? Ecco un prontuario delle regole, dei permessi e dei divieti (leggi qui la notizia)

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento