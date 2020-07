Coronavirus: in provincia 599 casi totali e due nuovi contagi, nel Lazio altri 19 positivi

Altri due positivi nelle ultime 24 ore in provincia.Il bollettino Asl del 26 luglio segnala che si tratta di due cittadini residenti a Terracina. L'assessorato alla Sanità della Regione ha poi chiarito che i contagi ono relativi a due uomini di nazionalità indiana con link legati a casi già noti e isolati. Si arriva quindi a 599 casi totali da inizio emergenza sul territorio. pontino. I positivi attuali sono 44, i deceduti fermi a 37 e resta stabile a 518 anche il numero di guariti.

Coronavirus Lazio, 19 contagi nelle ultime 24 ore e due morti

Nel Lazio i nuovi contagi sono stati 19 e due i decessi.Cinque sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh e tre dall’India. Con i nuovi casi i pazienti attualmente positivi nel Lazio salgono a 935, di cui 189 ricoverati non in terapia intensiva, 9 in terapia intensiva, 737 in isolamento domiciliare. I pazienti totali deceduti per covid da inizio emergenza sanitaria sono 860, il numero dei pazienti guariti è arrivato 6759, quello dei casi complessivi trattati 8554.

D'Amato: "Ordinanza per fare test a viaggiatori da Paesi a rischio"

"Presto faremo un'ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio. La priorità è quella di difendere Roma e il Lazio", ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine della task force con le Asl del 26 luglio. A Roma il campanello d'allarme è suonato giovedì 23 luglio, quando due badanti romene sono state trovate positive ai controlli a Tiburtina arrivate a bordo di un pullman proveniente da Bacau. La Regione si è già mossa per capire comportarsi, visto che in molti sono già rientrati e hanno ripreso a lavorare.A destare preoccupazione soprattutto chi lavora accanto agli anziani e alle persone più fragili che sono le categorie maggiormente a rischio per il Covid 19.

Coronavirus Formia, negativi i primi test ai dipendenti comunali

Arrivano intanto i risultati dei primi tamponi effettuati sui dipendenti del Comune di Formia dopo la positività di una dipendente dell'ente. I tamponi sono al momento tutti negativi. Il sindaco Paola Villa rassicura: "I dipendenti osserveranno comunque la quarantena" (qui la notizia)

Coronavirus Sabaudia; positivo al covid viaggia su bus e treno: denunciato

E' stato denunciato dagli agenti della polizia locale, nei giorni scorsi, il cittadino bengalese risultato positivo al covid che, ignorando l'obbligo dell'isolamento domiciliare, ha viaggiato da Roma a Sabaudia prima in treno e poi su un bus Cotral. La vicenda, venuta alla luce venerdì, è monitorata costantemente dalla Regione Lazio come ha sottolineato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, 46 anni venditore ambulante, è stato fermato mentre scendeva da un bus del Cotral per recarsi in spiaggia a vendere la sua merce.

Cotral: lo straniero viaggiava sul pullman partito da Priverno alle 9

Il sindaco Anna Maria Bilancia ha chiarito, dopo gli accertamenti avviati dalla Asl con il supporto del Cotral, che la corsa interessata è quella delle 9, e non delle 8.50 come inizialmente ipotizzato, partita da Priverno. Il cittadino del Bangladesh ha dunque viaggiato la mattina di venerdì 24 luglio sul secondo mezzo, a bordo del quale, come verificato dalle telecamere, c'erano solo sette persone, tutte a distanza e con la mascherina. Il rischio contagi diminuisce (la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento