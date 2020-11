Coronavirus, D'Amato: "Il trend rallenta ma la strada è lunga: prudenza anche su riapertura scuole"

Nella giornata di ieri, 26 novembre, 180 casi di covid e ancora quattro decessi secondo il bollettino della Asl che riporta 31 contagi a Latina, 21 positivi nel comune di Aprilia, 25 a Terracina, 18 a Fondi, 15 a Cisterna, 15 anche a Sezze, 12 a Formia, 6 a Lenola, 5 rispettivamente a Gaeta, Pontinia e Priverno, 4 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Sabaudia, 3 a Sonnino e a Sperlonga, 2 a Monte San Biagio, uno rispettivamente nei comuni di Cori, Itri, Maenza, Minturno, Roccasecca, San Felice Circeo.

Coronavirus Latina: oltre 6500 attuali positivi

Dall'inizio della pandemia ad oggi si sono contagiati in provincia 8798 cittadini, mentre l'indice di prevalenza (pari al numero di tamponi positivi ogni 10mila abitanti) è di 152,94. I positivi attuali sono 6521, con 6384 persone seguite in isolamento domiciliare e 157 pazienti ricoverati, in calo rispetto agli ultimi giorni. I guariti sono 84 in più rispetto al 25 novembre per un totale di 2137 da marzo ad oggi.

In provincia 85 decessi in un mese

Infine, il numero di deceduti che purtroppo è ancora altissimo: quattro i pazienti che hanno perso la vita per le consueguenze del covid nelle ultime 24 ore. Erano residenti nei comuni di Formia, Pontinia, Priverno e Roccagorga e avevano 66, 86, 91 e 98 anni. Dall'inizio della pandemia i decessi totali sono stati 140, ma la maggior parte di questi si sono registrati nel solo mese di novembre: ben 85.

Coronavirus Lazio: 2260 casi in più e 69 morti

Per quanto riguarda il Lazio su 26mila tamponi effettuati si registrano 2.260 casi positivi (+158 rispetto a ieri), 69 morti e 1.453 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi processati è ora all'8%. Gli attuali positivi nella regione superano ora quota 87mila, sono infatti 87.303. Aumentano i ricoveri per covid, che sono complessivametne 3408 e salgono di tre unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva per un totale di 352. Sono poi 2215 i decessi totali da inizio pandemia, 22.324 i guariti, mentre dall'inizio della pandemia ad oggi sono stati trattati in tutto 111.852 pazienti.

D'Amato: "Trend in rallentamento, ma prudenza anche sulle scuole"

"La stima del valore Rt - spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato - rimane stabile sotto a 1 (0.8). Se raffrontiamo questo giovedì con i rispettivi giovedì del mese di novembre si conferma un trend in rallentamento poiché giovedì 5 novembre i casi erano 2.735 il 12 novembre 2.686 e il 19 novembre 2.697 casi. Dunque nel raffronto con il primo giovedì del mese abbiamo 475 casi in meno. Bisogna comunque mantenere alta l’attenzione poiché la strada è ancora lunga e serve prudenza anche sul tema della riapertura delle scuole".

Tamponi nelle farmacie: l'elenco in provincia

Sono consultabili sul sito di Salute Lazio tutte le farmacie nel Lazio e nella provincia di Latina dove è possibile effettuare test rapidi e sierologici. L'accordo con la Regione Lazio è stato siglato nei giorni scorsi. Ad oggi sono 9 le strutture che hanno aderito nel territorio pontino (qui tutti i particolari).

