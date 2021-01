Coronavirus: nel Lazio 1.338 nuovi casi, di cui 117 in provincia. Ancora 62 morti

Di nuovo oltre i 100 i casi pontini di covid nelle ultime 24 ore: sono 117 nell'ultimo bollettino di ieri, 27 gennaio, il 10% circa rispetto ai 1200 test effettuati, tra tamponi molecolari e test rapidi. Il numero dei guariti però è arrivato ieri a 152 ed ha superato la quota dei nuovi positivi.

Coronavirus Latina, il bollettino in provincia

I nuovi positivi sono distribuiti in 22 comuni della provincia, con i numeri più alti a Latina (29) e Aprilia (14), mentre crescono i casi anche a Sabaudia (14 nelle ultime 24 ore). Il totale dei casi trattati da marzo è di circa 20mila, mentre sono poco meno di 5mila dall'inizio di gennaio. Ancora tre i decessi, pazienti che erano residenti a Fondi, Gaeta e Latina, per un numero complessivo di 333 morti dall'inizio della pandemia, 78 dei quali a gennaio. Si tratta di numeri relativi soltanto a pazienti pontini, a cui si aggiungono altre decine di decessi di cittadini provenienti da fuori provincia.

Aumentano i contagi a Sabaudia: il sindaco chiude le scuole

A Sabaudia crescono i contati e il sindaco Giada Gervasi, in via precauzionale, dopo alcuni focolai all'interno di alcuni plessi dell'istituto Cencelli, ha disposto la chusura delle scuole. La didattica in presenza dunque si ferma e torna quella a distanza. Un’apposita ordinanza del sindaco ha disposto il divieto di didattica in presenza per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado di entrambi gli Istituti scolastici del territorio a partire da oggi, 28 gennaio, e fino al prossimo 3 febbraio compreso (qui i dettagli della notizia).

Coronavirus Lazio: il bollettino

Su oltre 12mila tamponi nel Lazio, 2.530 in più rispetto a martedì, e quasi 16 mila antigenici per un totale di oltre 28 mila test, si registrano 1.338 casi positivi, 299 n più rispetto al bollettino precedente. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si registrano 62 decessi e 2.505 i guariti. "Diminuiscono i ricoveri e sono stabili le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%". Sono 64.903 i casi attualmente positivi, di cui 2.508 ricoverati, 283 in terapia intensiva e 62.112 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 131.214, i decessi sono invece 4.827 e il totale dei casi esaminati è pari a 200.944.

Il vaccino Spallanzani / ReiThera prodotto nel Lazio

Via libera all'accordo Reithera - Invitalia per 81 milioni di euro di investimento. “E’ un’ottima notizia che il vaccino anti Covid dell’Istituto Spallanzani -ReiThera sarà prodotto nella nostra regione, in provincia di Roma a Castel Romano”: queste le parole del governatore del Lazio Nicola Zingaretti dopo la notizia del via libera da parte del Cda di Invitalia al contratto di sviluppo Invitalia-Reithera (qui la notizia). Intanto il direttore dell'istituto Spallanzani di Roma Francesco Vaia, ospite a "L'aria che tira" su La7, parlando del vacicno anti covid sviluppato da Reithera in collaborazione proprio con lo Spallanzani, ha detto: "Piuttosto che polemizzare sulle nostre presunte incapacità dobbiamo essere concreti, e in questo senso abbiamo una notizia positiva sul nostro vaccino italiano: per settembre saremo in grado di produrre oltre 100 milioni di dosi disponibili, se la sperimentazione andrà bene e se saranno mantenuti i tempi rapidi che le agenzie regolatorie in effetti stanno tenendo".

Anticorpi Lilly: -70% di morti. Burioni: "Prodotti a Latina, muoviamoci"

Il trattamento con la combinazione di due anticorpi neutralizzanti targati Lilly ha ridotto il rischio di ricovero e morte per Covid-19 del 70%. Lo annuncia la stessa Eli Lilly and Company, sulla base dei risultati dello studio di fase 3 Blaze-1. Gli anticorpi monoclonali sono prodotti a Latina nello stabilimento Bsp. Il virologo Roberto Burioni commenta: "Il cocktail di anticorpi monoclonali umani della Eli Lilly (peraltro prodotti in Italia, a Latina!) riduce il rischio di ospedalizzazione e di morte del 70%. Nessun morto tra i pazienti trattati. Adesso muoviamoci".

Dall’8 febbraio i vaccini per gli over 80

Parte infatti l’8 febbraio la campagna di vaccinazione riservata agli over 80 della Regione Lazio, mentre le prenotazioni prenderanno il via una settimana prima. Gli aggiornamenti sulla situazione, dovuta ai ritardi nella consegna dei vaccini da parte di Pfizer, sono stati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Lazio (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento