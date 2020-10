Coronavirus, quasi 2mila casi nel Lazio. In provincia dall'inizio di ottobre 1789 positivi e 11 morti

Arriva a 3010 il totale dei pazienti pontini contagiati dall'inizio della pandemia, di cui 2122 attuali positivi, 837 guariti, 51 deceduti. Sono i numeri della provincia pontina contenuti nel bollettino della Asl di mercoledì 27 ottobre che riporta 105 nuovi contagi in provincia ed altri due decessii Nel solo mese di ottobre dunque i casi sono stati 1789, i morti per le conseguenze del covid sono stati invece 11. L'indice di prevalenza ha ora raggiunto quota 52,32, un numero che indica i tamponi positivi ogni 10mila abitanti.

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi contagi

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi, sui 105 contagi ben 40 hanno riguardato la città di Latina, un altro numero record per il capoluogo. Sono poi 14 i casi a Cisterna, 11 ad Aprilia, 8 a Formia e 7 a Gaeta, 4 poi rispettivamente a Itri e Terracina, 3 a Santi Cosma e Damiano, 2 a Fondi, Pontinia, Sabaudia, Sermoneta e Sezze, infine un caso nei comuni di Cori, Minturno, Priverno e San Felice Circeo. Due i decessi nelle ultime 24 ore, quello di un uomo di Cisterna di 82 anni e di una donna di Aprilia di 94 anni.

Formia: chiusi due plessi e il comando della polizia locale

Una casa di riposo per anziani in quarantena a Formia per la presenza di un caso di positività tra gli operatori. Il sindaco Paola Villa ha emesso ieri una specifica ordinanza che vieta di uscire e di entrare nella struttura. Lo stesso sindaco ha poi annunciato la chiusura per sanificazione dei plessi delle scuole Don Milani e De Amiciis e la chiusura per sanificazione del comando di polizia locale per un sospetto caso di covid tra gli agenti (i dettagli della notizia)

Coronavirus Lazio: quasi 2mila casi e 23 morti

Un record ieri anche nel Lazio, con 1993 positivi su 25mila tamponi processati. Oltre mille i contagi solo nella Capitale. Gli attuali positivi in tutta la regione sono 26142, con 166 pazienti che sono ricoverati in terapia intensiva e 1632 in altri reparti delle strutture ospedaliere del Lazio. Trattati in isolamento domiciliare 24344 cittadini. I pazienti guariti e negativizzati sono saliti a 10648, 243 in più in un giorno, mentre i decessi totali arrivano a 1139 da inizio pandemia, 23 in più nella sola giornata di ieri. Il numero totale dei contagi è infine di 37929.

Dpcm e chiusure, attenzione puntata sul commercio

Dopo la manifestazione in piazza del Popolo a Latina di lunedì, trasformata poi in una protesta politica aggressiva da parte di numerosi esponenti della destra estrema, si fa il punto della situazione. “Noi sindaci siamo al fianco dei commerciant - ha commentato il sindaco di Latina Damiano Colletta nel Questo è un provvedimento che di fatto ha messo noi sindaci anche in una condizione di difficoltà nell’affrontare una situazione di oggettiva disperazione di quelle categorie che sono state particolarmente colpite dalle nuove disposizioni. La manifestazione originariamente era stata organizzata dai commercianti e dai rappresentanti delle palestre e dei parchi giochi. In piazza c’era molta gente - ha detto Coletta - ma c’era a mio avviso anche una parte di persone che era lì solo per strumentalizzare il malcontento". Il primo cittadino ha poi ribadito l'impegno, con la rete dei sindaci dell'Anci, a sollecitare ogni forma di indennizzo per le categorie economiche più penalizzate. Intanto, in prefettura, nel corso di una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza, è stato istitutito un tavolo permanente sul commercio proprio per ascoltare le istanze degli esercenti e aprire un canale di confronto costante.

Cinema e teatri chiusi, l'appello degli assessori alla Cultura

Anche Silvio Di Francia, assessore alla Cultura del Comune di Latina, aderisce all’appello per la riapertura di cinema, teatri e luoghi della cultura. Un settore che, pur seguendo stretti protocolli anti contagio, è chiuso insieme ai ristoranti e locali. “L'evidenza statistica dimostra che oggi proprio i teatri e i cinema sono, in virtù del senso di responsabilità dimostrato nell'applicazione delle misure medico-sanitarie da gestori, lavoratori e pubblico, i luoghi più sicuri del Paese - si legge nell'appello - insieme a musei, spazi espositivi ed altri luoghi della cultura, mantenuti aperti dal Decreto. In questa luce, la sospensione degli spettacoli appare ingiustificata“ (qui i dettagli).

Coronavirus: le altre notizie

Articolo in aggiornamento