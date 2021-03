Coronavirus: 1836 casi nel Lazio, 161 in provincia. Ricoveri e terapie intensive ancora in aumento

Con 161 nuovi contagi riportati sul bollettino della Asl di domenica 28 marzo, la settimana si chiude con 1.144 casi e il conto totale del mese arriva a 4.107 positivi e 45 decessi.

Sono ancora diversi i comuni della provincia con situazioni di particolare criticità, tra cui il capoluogo pontino in cui anche ieri sono stati accertati 39 contagi dopo una settimana quasi sempre oltre quota 40. Non rallenta poi la corsa del virus nella città di Fondi, che ha registrato invece 18 casi, 19 sono stati quelli di Aprilia, 16 quelli di Terracina e Cisterna. Ancora due i decessi nelel scorse 24 ore: un paziente di Priveno e uno residente fuori provincia, che portano a 456 il numero delle vittime pontine dall'inizio della pandemia.

In provincia aumento dei ricoveri

Mentre in provincia di Latina sembrano in calo i decessi, che erano 96 a gennaio, 62 a febbraio e che ad oggi arrivano a 45, preoccupa il dato relativo ai ricoveri, che sono stati 16 solo nelle scorse 24 ore. Con l'aumentare dei casi cresce di pari passo anche la pressione ospedaliera, che ha costretto già nei giorni scorsi la direzione a riconvertire alcuni reparti per fare posto ai pazienti covid.

Coronavirus Lazio: altri 1800 nuovi casi

Nel Lazio sono stati 1836 i casi di domenica 28 marzo su più di 30mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I decessi sono stati 14, mentre i guariti 677; sale ancora il numero dei ricoverati (+9 rispetto alla giornata di sabato e +289 rispetto a domenica scorsa) e quello delle terapie intensive occupate (+6 rispetto a ieri e +49 rispetto a domenica scorsa). Ha sfondato intanto il muro dei 280mila il numero dei contagi totali in tutto il Lazio da inizio pandemia, mentre sono più di 51mila gli attuali positivi che continuano a crescere; quasi 2900 i ricoverati, 370 in terapia intensiva. Da marzo ad oggi quasi 223mila persone risultate positive sono poi guarite, sono 6529, invece, i deceduti.

Il punto sui vaccini

"Verso la soglia di 1 milione di dosi somministrate" ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato facendo il punto ieri sui numeri della campagna vaccinale nel Lazio. Cecondo l’ultimo dato fornito dalla Regione e aggiornato alle 10 di oggi, lunedì 29 marzo, sono più di 973mila le vaccinazioni effettuate, di cui oltre 64mila nella sola provincia di Latina; sono quasi 300mila, invece, le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose, 20mila nel territorio pontino. Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 marzo, sono partite le prenotazioni anche per la fascia di età tra i 68 e i 69 anni. "Per tutto il mese di aprile - ha detto D'Amato - a causa delle dosi ridotte di Astrazeneca i medici di medicina generale lavoreranno in prevalenza con Pfizer, sono state date indicazioni a tutte le Asl. Non appena arriverà il vaccino Johnson&Johnson verrà dato a tutti i medici di medicina generale”.

In provincia dosi di di vaccino a 257 medici di base

E altre dosi di vaccino per i pazienti ultraottantenni della provincia di Latina sono arrivate e saranno distribuite da lunedì a 257 medici di medicina generale aderenti alla campagna vaccinale. L’annuncio da parte dell’Asl. “Una riorganizzazione della campagna vaccinale è stato il primo atto della direttrice generale Silvia Cavalli che si è insediata lunedì alla guida della Asl di Latina” viene spiegato dall’Azienda Sanitaria Locale attraverso una nota (qui la notizia).

Lazio in zona arancione dal 30 marzo

Da domani, martedì 30 marzo, il Lazio tornerà in zona arancione dopo l'ordinanza emessa venerdì dal ministro della Salute Roberto Speranza. Si allentano le maglie delle restrizioni anche nella provincia di Latina dopo le due settimane in zona rossa. "Bene il Lazio che torna zona arancione - ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti -. Un altro risultato di tutta la nostra comunità. Teniamo alta la guardia per uscire dal tunnel con i vaccini e mantenendo sotto controllo la curva dei contagi" (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento