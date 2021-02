Coronavirus: nel Lazio 842 nuovi contagi, in provincia 41 ma con meno tamponi

Sono 41 i positivi sul territorio pontino secondo l'ultimo bollettino Asl del 2 febbraio e 842 nel Lazio. In provincia dunque un netto calo rispetto ai giorni precedenti ma dovuto anche a un numero inferiore di test rapidi e tamponi molecolari effettuati, che sono stati meno di un migliaio.

Coronavirus Latina: il bollettino della Asl

Nessun comune pontino ha registrato ieri contagi a due cifre e anche la città di Latina, che conta 9 casi, ha registrato il numero più basso da molte settimane.I guariti sono stati inoltre 76 nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono stati ben 8, due a Latina, due a Gaeta e altri quattro tra i comuni di Aprilia, Norma, Sabaudia e Sezze. Tra i decessi riportati nel bollettino c'è anche quello del giornalista di Aprilia Gianfranco Compagno. Alcune vittime conteggiate sono però il risultato di un recupero di notifiche risalenti anche ai mesi di gennaio e dicembre. Con i dati aggiornati, il numero complessivo di decessi sale ora a 355.

Riaprono le scuole a Sabaudia

Riaprono le scuole nella città di Sabaudia. Da giovedì 4 febbraio riparte la didattica in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’Istituto comprensivo Cencelli e dell’Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare e nella stessa giornata riapriranno anche le scuole dell’Infanzia e gli asili nido comunali. Una settimana fa il sindaco Giada Gervasi, dopo un confronto con Asl, prefetto e dirigenza scolastica, aveva firmato un’apposita ordinanza che disponeva il divieto proprio della didattica in presenza nelle scuole della città delle dune in seguito ai numerosi casi di contagio (qui la notizia completa).

Nel Lazio 842 nuovi contagi

Sono 842 i nuovi casi di Covid19 registrati nel territorio regionale alla giornata di martedì 2 febbraio, come riportato dal consueto bollettino reso noto dalle Asl territoriali. Per quanto riguarda i numeri della regione, si contano 60.773 attuali casi positivi Coronavirus, di cui 58.148 in isolamento domiciliare, 2336 ricoverati non in terapia intensiva, 289 n terapia intensiva. 5074 pazienti deceduti e 141.160 persone. guarite. In totale sono stati esaminati 207.007 casi.

Vaccini agli over 80: record di prenotazioni nel primo giorno

Si è chiusa con un vero record di prenotazione la giornata di avvio della campagna di vaccinazione per gli over 80 nel Lazio e in provincia. Dopo circa 24 ore dall'avvio della campagna vaccinale, alle 11 del 2 febbraio, si erano già raggiunte circa 100mila prenotazioni. Alle 9 di oggi, 3 febbraio, le prenotazioni sono arrivate a quota 142mila. Le operazioni di somministrazione delle prime dosi inizieranno lunedì 8 febbraio; la Asl di Latina ha chiarito quali sono i punti vaccinali distribuiti sul territorio e dunque dove sarà possibile recarsi per essere sottoposti alla vaccinazione (qui tutte le informazioni).

Latina e Lazio in zona gialla: ecco le regole

In provincia, come nel resto del Lazio, il mese di febbraio si apre anche con il ritorno dopo due settimane in zona gialla. Ma questo non può e non deve trasformasi in un tana libera tutti. Riaprono al pubblico bar e ristoranti, entrano in vigore nuove regole per gli spostamenti e le visite a parenti e amici. E riprendono le attività dei musei e dei luoghi della cultura (qui tutte le regole della zona gialla).

