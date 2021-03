Coronavirus, il punto in provincia e nel Lazio: casi in aumento e 29 decessi nella regione

Il punto sui contagi covid a Latina e nel Lazio. Nelle scorse 24 ore i nuovi casi di covid sul territorio pontino, riportati nel bollettino della Asl del 2 marzo, sono stati 99 su circa 700 test tra molecolari e antigenici.Nel dettaglio dei numeri, è la città di Latina che registra i contagi più numerosi: ben 36 sui 99 complessivi della provincia. Mentre i positivi di Terracina sono 13 e 10 quelli della città di Cisterna. Torna invece a zero casi il comune di Roccagorga, che è ancora in zona rossa per un'altra settimana. I guariti sono stati invece 68.

Coronavirus Latina: altri tre decessi

Altri tre i decessi tra i residenti della provincia: il totale da inizio 2021 sale a 162, mentre sono 415 in un anno di pandemia le morti legate al covid. Due dei pazienti erano residenti nel capoluogo pontino, un latro a Terracina.

Contagi nelle scuole: è allarme nel capoluogo

Un nuovo allarme arriva dalle scuole del territorio. In alcuni istituti infatti si è registrato in pochi giorni un notevole incremento di casi positivi tra gli studenti che ha portato la Asl a chiedere di fare un approfondimento con il Comune di Latina e con la Prefettura. Non si escludono misure drastiche di chiusura in alcuni particolari istituti in cui diverse classi sono attualmente in quarantena (qui i dettagli della notizia).

Il Dpcm del Governo Draghi: ecco cosa cambia a Latina e nel Lazio

E' stato firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi il nuovo Dpcm che detta le misure di contrasto alla pandemia e che entrerà in vigore da sabato 6 marzo fino al prossimo 6 aprile, confermando fino al 27 marzo il divieto già esistente di spostamento tra regioni o province autonome diverse. Nel decreto, presentato dai ministri Speranza e Gelmini, viene confermata la suddivisione a colori in zone rosse, arancioni, gialle e bianche. Ma sono previste nuove regole per contenere la diffusione delle varianti covid nelle scuole. Qui tutti i dettagli su zone bianche, scuole, ristoranti e attività sportive.

Nel Lazio 1188 nuovi positivi

Nel Lazio sono 1188 i nuovi positivi al covid nelle ultime 24 ore, rilevati su circa 37mila test tra anitigenici e tamponi molecolari, 29 i decessi e 1.087 i guariti. "Diminuiscono i ricoveri - spiega l'assessore D'Amato - mentre aumentano i casi, i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%". Alla giornata del 2 marzo sono 35.795 gli attuali casi positivi, di cui 33.738 sono in isolamento domiciliare, 1.831 ricoverati non in terapia intensiva, 226 ricoverati in terapia intensiva. 5.940 sono i pazienti deceduti e 194.725 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 236.460 casi.

Tutte le novità sui vaccini: categorie vulnerabili e over 70

Da giovedì 4 marzo partiranno le prenotazione per la somministrazione dei vaccini anti Covid per i soggetti estremamente vulnerabili individuati dal piano vaccini del Ministero della Salute (qui per conoscere quali sono le categorie). Per la prenotazione sarà necessario il codice esenzione per patologia e la tessera sanitaria e si potrà effettuare sulla piattaforma on line https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome: Per quanto riguarda gli over 70 invece le prenotazioni partiranno venerdì 5 marzo per le classi d'età 79 e 78 anni (nati nel 1942 e 1943). Entrano in gioco anche i medici di medicina generale (tutti i dettagli su come prenotare).

Ponza, la proposta del sindaco: tutti i residenti vaccinati entro l'estate

Si è conclusa a Ponza la prima fase della campagna vaccinale anti covid, programmata nelle giornate del 1 e 2 marzo. Le fiale sono state trasportate da un elicottero ddella Guardia di finanza e sono atterrate domenica 28 febbraio. Destinatari delle somministrazioni sono stati anziani over 80, forze dell'ordine, protezione civile e docenti dell'isola.Dal sindaco la proposta alla Asl: vaccinare tutta la popolazione residente prima dell'estate (qui la notizia).

Un anno di covid in provincia: il 2 marzo 2020 il primo caso

Un anno esatto di covid nella provincia di Latina, un anno che ha stravolto le vite di tutti. E' il 2 marzo 2020 quando viene annunciato il primo caso di infezione sul territorio pontino: la conferma arriva dall'istituto Spallanzani di Roma, dove è ricoverata una donna di 54 anni arrivata da Cremona nella città di Minturno e poi portata dall'ospedale di Formia a Roma.Pochi giorni dopo iniziano i vertici in Prefettura con la Asl e con i sindaci pontini per cercare di contenere il contagio. Ma la prima ondata è ormai arrivata e di lì a poco chiuderanno le scuole in tutto il Paese e arriverà il lockdown (qui il racconto).

