Coronavirus, nel Lazio si scende sotto i 2mila contagi; altri 23 decessi

Coronavirus Latina, aggiornamenti e notizie del 2 novembre 2020

„Ha toccato quota 1859 il numero dei casi positivi nel Lazio su quasi 20mila tamponi nel Lazio, 23 i decessi e i 159 guariti. "Scende il rapporto tra positivi e tamponi processati - commenta l'assessore Alessio D'Amato - arriva a 9%. Dopo una settimana scendiamo sotto i 2 mila casi a livello regionale e per il secondo giorno consecutivo sotto i mille a Roma. ma è ancora presto per capire la stabilità della curva". Il totale dei casi esaminati nella regione arriva a 50632, di cui 37783 attuali positivi, 1254 deceduti. Tra i pazienti positivi, 2032 sono ricoverati in strutture ospedaliere, 185 in terapia intensiva, 35566 in isolamento domicilare. I guariti totali da inizio pandemia sono invece arrivati a 11595.

E continua invece a salire il numero di contagiati nella provincia di Latina. Secondo il bollettino Asl del 2 novembre sono 161 i casi positivi nelle ultime 24 ore, periodo nel quale si sono registrati anche due decessi.

La mappa dei contagi in provincia

Nella sola città di Latina si contano 51 contagi, 43 invece ad Aprilia. Gli altri sono distribuiti: 2 a Castelforte, 12 a Cisterna, 11 a Fondi, uno a Gaeta, uno a Itri, 2 a Lenola, 2 anche a Minturno e a Monte San Biagio, uno a Norma, 5 a Pontinia, 3 a Priverno, 2 a Sabaudia, uno a San Felice Circeo, 3 a Sermoneta, 6 a Sezze, uno a Sonnino, 12 a Terracina e uno anche sull'isola di Ponza.

Coronavirus Latina: i dati del 2 novembre

Il numero complessivo dei contagiati ammonta ora a 3973, con un indice di prevalenza medio pari a 69,07. Otto i nuovi guariti, per un totale di 936 da inizio pandemia, mentre i decessi salgono ora a 58. I positivi attuali sono poco meno di 3mila, 2979 per la precisione di cui 2819 seguiti a domicilio. Salgono a 160 i pazienti ricoverati.

Coronavirus: due morti a Roccagorga e a Pontinia

Dall'inizio di ottobre ad oggi sono 19 i decessi per covid sul territorio pontino. Il bollettino della Asl segnala anche oggi, 2 novembre, la morte di due pazienti: una donna di Roccagorga di 74 anni, di cui aveva dato comunicazione anche il sindaco del paese lepino, e un paziente residente a Pontinia. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi arriva dunque a 58.

Lazio: i dati di Roma e delle province

I nuovi positivi nella città di Roma sono, secondo i dati del 2 novembre, 963. Nelle province invece si registrano 534 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24 ore. Oltre ai 161 nuovi casi comunicati dalla Asl di Latina, si contano 87 contagi a Frosinone, 233 a Viterbo, 53 a Rieti.

L'ex assessore di Sermoneta: "Ricoverato per covid, ho visto la paura"

Mauro Battisti, ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sermoneta è tornato a casa dopo un ricovero in ospedale per covir e ha deciso di raccontare la sua esperienza sul suo profilo Facebook allegando molte fotografie scattate all'interno di un reparto covid: l'ossigeno attaccato 24 ore su 24 e la paura negli occhi di pazienti e infermieri (i dettagli).

Boom di casi a Cori: cluster in una Rsa

Un numero elevto di casi arriva, nel bollettino Asl del 1 novembre, dalla città di Cori. Si tratta di 32 nuovi pazienti contagiati, 16 dei quali legati al cluster divampato in una Rsa del paese, che qualche giorno fa, come annunciato dal sindaco, era stata posta in quarantena. Pazienti e operatori si trovano dunque in isolamento con l'obiettivo di circoscrivere subito il contagio ed è in corso l'indagine epidemiologica della Asl.

“ Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento