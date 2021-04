Coronavirus: nel Lazio si allenta la pressione sugli ospedali. In provincia numeri ancora alti per contagi e ricoveri

La situazione aggiornata in base ai dati forniti dalle Asl e dall'assessorato. Il punto sui vaccini: dal 1 maggio partono le prenotazioni per 40- 49 anni con patologie

Cresce la curva dei contagi nella provincia di Latina, che segna 191 nuovi contagi nel bollettino della Asl di ieri, 29 aprile, facendo salire a 4.233 i casi complessivi registrati da inizio mese, con una media di 145 al giorno. Nel dettaglio, sono 36 i nuovi positivi a Latina, 29 ad Aprilia, 19 a Fondi, 17 a Terracina. Si segnala una tregua dal punto di vista dei decessi, che restano dunque 53 nel mese di aprile, mentre i guariti sono stati 99 e 12 i pazienti ricoverati.

Contagi tra gli indiani: i risultati dei tamponi a Sabaudia

La diffusione del covid nella comunità indiana resta un tema centrale per la provincia, con le istituzioni locali e la Asl impegnate da giorni per gestire l'emergenza e lo spettro della variante. Proprio ieri è stata la prima giornata di screening covid a Sabaudia, con un tendone allestito nella frazione di Bella Farnia, dove sono stati effettuati dalle 13 alle 20 circa oltre 550 tamponi che hanno consentito di rilevare 87 positività. I cittadini contagiati sono stati trasferiti in due strutture temporanee messe a disposizione dal Comune di Sabaudia. Non si escludono misure restrittive nella zona (la notizia).

Il bollettino del Lazio: indice Rt a 0,85

Nella regione sono stati ieri complessivamente 1.124 i contagi su un totale di oltre 37mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I decessi sono stati 27, 1.380 i pazienti guariti. Salgono così ad oltre 322mila i contagi totali nel Lazio da inizio pandemia, mentre sono circa 45mila gli attuali positivi; sfiorano infine quota 270mila i guariti, 7.647 i decessi. Resta ancora sotto quota 1, anche se fa registrare un leggero aumento, il valore dell’indice Rt nel Lazio arrivato questa settimana a 0.85. “Sono in diminuzione i valori di occupazione dei posti letto di terapia intensiva e di area medica - ha spiegato l'assessore D'Amato - quest’ultima rientra sotto la soglia di allerta. L’incidenza è a 139 per 100 mila abitanti. Occorre mantenere alto il livello di attenzione”.

Il punto sui ricoveri nella regione

Buone notizie arrivano anche dalla pressione sulle strutture ospedaliere che negli ultimi giorni nel Lazio si sta progressivamente allentando. Secondo il bollettino del 29 aprile, i ricoveri sono 2.245; scendono sotto la soglia dei 300 invece le terapie intensive occupate (sono 291). Secondo i dati riportati nel portale di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali la percentuale dei posti letto occupati nelle terapie intensive è scesa di due punti al 31% (la soglia indicata dal Ministero della Salute è al 30%), mentre quella dei posti letto occupati nelle aree non critiche è al 35% (la soglia è al 40%).

Contagi nelle scuole: 211 studenti positivi

Sono 211 gli studenti delle scuole della provincia positivi, 24 invece quelli tra docenti e altro personale scolastico: questi i dati relativi agli istituti del territorio secondo il bollettino settimanale che è stato redatto dalla Asl di Latina. Resta sempre la fascia degli alunni più piccoli quella in cui si registrano i maggiori contagi, 162 nei giorni compresi tra il 21 e il 28 aprile, mentre sono 38 quelli accertati tra gli studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni (qui tutti i particolari). Intanto si allarga ancora il cluster di variante inglese nella scuola Rodari di Latina. Sulla base dei risultati dei tamponi effettuati nella giornata di martedì sono 18 gli alunni positivi in una classe quinta, a cui si aggiunge anche un’insegnante. Altri casi, legati al focolaio, sono stati poi accertati anche in un'altra classe della stessa scuola che era già in quarantena.

Vaccini: prenotazioni anche per la fascia 40-49 con patologie

Prosegue la campagna vaccinale: da oggi partono le prenotazioni per la fascia d'età 59 - 58 anni (nati 1962 e 1963), mentre l'assessorato alla Sanità della Regione ha annunciato l'apertura delle prenotazioni, a partire dalla mezzanotte di sabato 1 maggio, per le persone nella fascia compresa tra 40 e 49 anni con comorbidità, secondo i codici di esenzione.

Il punto sulle somministrazioni nel Lazio

La giornata del 29 aprile intanto si è chiusa con più di 37mila somministrazioni nei centri vaccinali del Lazio, per un totale di 1.877.351 vaccini effettuati. Al momento le persone che hanno completato il ciclo vaccinale anche con doppia dose sono poco più di 597mila. La provincia di Latina ha superato le 129.300 somministrazioni totali, con un record di 3mila vaccinazioni nelle scorse 24 ore. Il totale delle persone già vaccinate è di 39.317.

