Coronavirus: 100 nuovi casi in provincia, 1160 nel Lazio. Si cambia colore

L'aggiornamento sui nuovi casi nella regione e tra i comuni pontini. Il punto sui vaccini: da lunedì al via le prenotazioni per gli ultra 80enni

La provincia di Latina con 100 casi e il Lazio con 1160. Questo il conto dei nuovi positivi nella giornata di ieri, 29 gennaio, in cui è stato decretato anche il ritorno della regione nella zona gialla che sarà ufficialmente a partire da lunedì 1 febbraio.

Coronavirus Latina: il bollettino della provincia

Intanto il territorio pontino conferma un andamento altalenante la curva dei contagi, dopo il picco dei giorni scorsi di 273 casi. I nuovi positivi riportati nel bollettino di ieri sono distribuiti in 17 comuni della provincia, con numeri più elevati a Formia, Latina, Aprilia, Terracina e Cisterna. Nel mese di gennaio sono arrivati a 5325 i contagi totali, superiori ai 4880 di dicembre.

Dodici morti in due giorni

Non accenna a diminuire, invece il numero dei decessi; altri sei quelli comunicati dalla Asl nella giornata del 29 gennaio, che si aggiungono ai sei del giorno precedente. Le morti legate al covid a gennaio sono state 94. Un bilancio pesantissimo per il territorio pontino e anche per la città di Latina che conta 29 morti a gennaio. I decessi totali in provincia nei 10 mesi di pandemia sono stati 345. Per quanto riguarda le vittime registrate nelle ultime 24 ore, due dei pazienti erano residenti ad Aprilia e altrettanti a Formia, gli altri nei territori di Latina e Roccagorga.

Latina e il Lazio tornano in zona gialla

Latina e il resto del Lazio tornano in zona gialla. E' passata quindi la linea dalla Regione sull'interpretazione dei 14 giorni per il passaggio da una fascia all'altra. Dopo 14 giorni in zona arancione il territorio torna quindi nella fascia morbida a partire da lunedì 1 febbraio (qui la notizia).

Coronavirus Lazio, il bollettino della regione

Sono in totale 1160 i nuovi casi di covid nel Lazio, come comunicato nel consueto bollettino reso noto dalle Asl territoriali. Su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-770) e oltre 14 mila antigenici per un totale di oltre 27 mila test, si registrano anche 48 decessi e 1.517 guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se si considera anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città tornano a quota 600. Lo scenario di rischio passa a moderato. Nel complesso, alla giornata del 29 gennaio sono 64237 gli attuali casi positivi al coronavirus nella regione Lazio. Di cui 61.510 in isolamento domiciliare, 2438 ricoverati non in terapia intensiva, 289 ricoverati in terapia intensiva. 4918 sono in vece i pazienti deceduti e 134.212 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 203367 casi.

Vaccini agli over 80: dal primo febbraio al via le prenotazioni

Inizieranno lunedì 8 febbraio le somministrazioni del vaccino contro il coronavirus riservato agli over 80 nella provincia di Latina e nel Lazio. Ma da lunedì 1 febbraio, parte il servizio di prenotazioni online sul sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. La Asl di Latina ha chiarito quali sono i punti vaccinali distribuiti sul territorio e dunque dove sarà possibile recarsi per essere sottoposti alla vaccinazione. Dalla Regione Lazio tutte le informazioni utili per prenotarsi.

