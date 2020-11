Coronavirus, migliorano i dati nel Lazio. D'Amato: "Occorre continuare così: rigore nei comportamenti"

Migliorano i dati del Lazio ma non quelli della provincia di Latina. Per la prima volta dopo quasi un mese i contagi nella regione scendono infatti sotto quota 2mila, ma sul territorio pontino si registrano ancora oltre 200 nuovi casi di covid.

Per la precision, secondo il bollettino della Asl, sono 231 i tamponi positivi nelle ultime 24 ore in 19 comuni. Pesano in particolari i numeri che arrivano ancora dalle città di Latina e Aprilia, rispettivamente con 62 e 59 contagi. Altri casi si registrano poi a Cisterna (8), Cori (2), Fondi (20), Formia (13), Gaeta (1), Lenola (2), Minturno (8), Monte San Biagio (1), Pontinia (4), Priverno (8), Rocca Massima (1), Sabaudia (2), Santi Cosma e Damiano (6), Sermoneta (2), Sezze (16), Sonnino (2) e Terracina (14).

Nessun decesso dopo settimane

Per la prima volta da settimane nella giornata di ieri, 29 novembre, non ci sono stati decessi. Novanta sono stati però i pazienti che hanno perso la vita a causa del covid nel solo mese di novembre, 145 in totale dall'inizio della pandemia.

Coronaivurs Latina: 109 guariti in più

Per quanto riguarda i numeri, sono ormai 9.458 i cittadini pontini che si sono contagiati da marzo ad oggi, l’indice di prevalenza continua a salire e raggiunge quota 164,41. I guariti sono però 2458, 109 in più rispetto alla giornata precedente. Gli attuali positivi 6855, di cui 6.704 trattati a domicilio.

Lazio: per la prima volta da settimane sotto i 2mila casi

Quasi 23mila i tamponi nel Lazio (-5.383), con 1.993 casi positivi, 19 i decessi e 1.524 guariti. Il rapporto tra i positivi e i tamponi è 8%, i"E' il miglior dato del mese di novembre - commenta l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - Dopo 26 giorni si scende sotto quota 2 mila casi. Occorre continuare così, i risultati stanno premiando le scelte fatte: numero alto dei tamponi, rigore nei comportamenti e unità mobili nella gestione dei focolai".

Sono 89.712 attualmente le persone positive al covid nel Lazio. Il dato è contenuto nel bollettino della Regione di domenica 29 novembre. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono attualmente 3.358 mentre coloro che si trovano in rianimazione sono 355. Sono invece in isolamento domiciliare 85.999 persone. Dall'inizio della pandemia il Lazio conta 2.328 decessi e 26.151 guariti. Complessivamente i casi esaminati sono arrivati a quota 118.191

Il messaggio del sindaco Coletta alla città. "Grazie per l'affetto"

Dal letto dell’ospedale, dove è ricoverato da sabato, il sindaco di Latina Damiano Coletta ha voluto ringraziare la città per l’affetto ed il calore ricevuto in questi giorni. Il primo cittadino era infatti risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana. In occasione del Consiglio comunale di oggi ha voluto far arrivare alla città il suo messaggio. A leggerlo all’Assise, riunita in remoto, è stato il presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Colanzingari (il messaggio). Intanto ieri è arrivata la notizia di un altro sindaco positivo al covid. Si tratta di Roberta Tintari, primo cittadino di Terracina.

Rsa e covid: una struttura in quarantena a Minturno

Un'altra Rsa della provincia in quarantena. Si tratta di una residenza sanitaria per anziani di Scauri, la Domus Aurea. Il sindaco Gerardo Stefanelli ha annunciato sabato la scoperta di alcune positività e l'adozione di un'apposita ordinanza per creare una "bolla sanitaria" e isolare i positivi in attesa del risultato del tampone molecolare. Un caso analogo registrato nei giorni scorsi anche ad Aprilia, al San Michele Hospital.

