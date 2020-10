Coronavirus: in provincia 500 casi dall'inizio della settimana, quasi 2mila ad ottobre

Con 136 nuovi casi registrati nella giornata di ieri, 29 ottobre, la provincia di Latina supera i 500 contagi nei primi giorni di questa settimana, più di 2mila dall'inizio del mese. Il conto totale dei paizenti che si sono contagiati dall'inizio della pandemia è arrivato ora 3285. Di questi, 2371 sono attualmente ancora positivi, 861 sono guariti (nove in più nelle ultime 24 ore), 53 deceduti. Fra gli attuali positivi sul territorio, 2239 sono in cura presso il loro domicilio e 132 sono invece ricoverati. Il bollettino della Asl segnala inoltre un nuovo decesso, si tratta di un uomo di 86 anni che si è spento all'ospedale Santa Maria Goretti dove era ricoverato. Come ha fatto sapere il sindaco di Itri Fargiorgio, l'anziano era uno degli ospiti della casa di riposo Domus Aurea dove nei giorni scorsi è stato registrato un cluster.

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi contagi

Per quanto riguarda la distribuzione del territorio, sono 21 i comuni interessati dai nuovi contagi registrati nelle utlime 24 ore. La situazione più preoccupante resta quella del nord della provincia, con 29 nuovi contagi solo a Latina, 24 ad Aprilia, 12 a Cisterna. Ci sono poi 11 casi a Sezze e Terracina, 9 a Fondi, 7 a Formia e Pontinia, 4 a Sonnino, 3 a Minturno, Norma e Sabaudia, e ancora 2 rispettivamente a Castelforte, Cori, Itri e Maenza, ed uno infine a Gaeta, Priverno, Roccagorga, Santi Cosma e Damiano e Sperlonga.

Coronavrius Lazio: quasi duemila nuovi casi

Situazione stabile, sul fronte dei contagi, anche nel resto del Lazio, con un altro aumento che sfiora le 2mila unità: 1995 nuovi casi a fronte di oltre 25mila tamponi processati , 15 decessi e 214 i guariti. Nella sola città di Roma i nuovi positivi sono 1053, il dato più alto da inizio pandemia, altri 423 sono invece nella provincia di Roma mentre nella Asl della provincia di Frosinone sono 184, 176 in quella di Viterbo e 33 in quella di Rieti.

Lazio: quasi 49mila casi dall'inizio della pandemia

Sempre nel Lazio gli attuali positivi raggiungono quota 29712, con 168 pazienti che sono ricoverati in terapia intensiva; 1786 quelli invece che sono ricoverati ma non in terapia intensiva e 27758 le persone in isolamento domiciliare; i guariti sono ora 11002, 1173 i decessi. Da marzo ad oggi invece i casi totali sono stati 41887.

Coronavirus Aprilia: il contagio viaggia in famiglia

Il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha fatto il punto della situazione sulla diffusione del covid-19 in città dove si contano giornalmente in media tra i 15 e i 20 contagi con focolai diffusi soprattutto sul piano familiare. "Ora ci sono 374 positvi attuali - spiega il primo cittadino nel corso di una diretta con Belardino Rossi, responsabile del distretto socio sanitario Lt 1- con 238 nuclei familiari coinvolti” (qui la notiza).

Al Goretti svuotata la chiesa per per accogliere i pazienti

Intanto a Latina la cappella dell’ospedale Goretti è stata sgomberata: una misura precauzionale adottata dalla Asl per fronteggiare l'aumento dei ricoveri. Con l’autorizzazione del vescovo Mariano Crociata la sala liturgica del nosocomio è stata messa a disposizione della direzione del presidio ospedaliero, che a sua volta la utilizzerà nei suoi piani di gestione dei pazienti (qui la notizia).

