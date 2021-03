Coronavirus, il punto nel Lazio e in provincia: record di ricoveri. Terapie intensive occupate al 40%

Su circa 900 tamponi effettuati nelle scorse 24 ore sono stati 87 i nuovi positivi riportati sul bollettino della Asl del 30 marzo. A questo dato si aggiungono quattro decessi e 13 ricoveri ospedalieri. Per quanto riguarda la distribuzione nei comuni, 19 sono i casi accertati a Latina, nove i contagi a Cisterna e otto quelli di Aprilia e Formia. Sono invece 108 i pazienti guariti.

Il bilancio dei morti in provincia

Dopo una breve tregua di lunedì, sono tornati a crescere i decessi per covid sul territorio: altri quattro quelli riportati sul bollettino della Asl, uno dei quali fuori provincia, gli altri nei comuni di Cisterna, Fondi e Formia. Arrivano così a 48 le vittime nel solo mese di marzo, un dato comunque in calo rispetto ai mesi di gennaio e febbraio; mentre da inizio pandemia sono state 459.

Record di ricoveri a Latina e nel Lazio

A preoccupare, in provincia come in tutto il Lazio, è l'aumento di ricoveri e pazienti gravi. Con altri 13 pazienti che hanno avuto necessità di cure ospedaliere in provincia di Latian si arriva a 39 ricoveri negli ultimi tre giorni. E non va meglio nel resto del Lazio, dove i ricoveri hanno superato la soglia dei 3mila e le terapie intensive occupate sono al momento 379. L'occupazione dei posti letto nella regione ha raggiunto il 40% per le terapie intensive e si trova dunque oltre la soglia di guardia del 30%, mentre per gli altri reparti è del 47%.

Coronavirus, il bollettino del Lazio

Sono 1593 i nuovi casi nel Lazio a fronte di 37mila test complessivi. I decessi sono stati 32 (-13 rispetto al giorno precedente) e 1696 i guariti. In calo i numero più alto di guariti rispetto ai nuovi casi, gli attuali positivi in tutto il Lazio che sono poco più di 51mila; oltre 283mila invece i contagi totali da inizio pandemia. Sfiorano la soglia dei 226mila infine le persone guarite, mentre sono 6606 i decessi.

Vaccini, superata quota un milione di somministrazioni

Il Lazio ha ufficialmente raggiunto e superato il traguardo del milione di somministrazioni di vaccino. Secondo l’ultimo dato fornito dalla Regione alle 8 del 31 marzo, sono 1.019.0121 le somministrazioni effettuate, di cui più di 67mila nella sola provincia di Latina con 1506 vaccinazioni nelle scorse 24 ore. Sono quasi 300mila, invece, le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose in tutta la regione, quasi 21mila nel territorio pontino (qui la notizia completa). Intanto, da giovedì 1 aprile a mezzanotte partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 67-66 anni (nati 1954 e 1955).

Vaccini nelle farmacie: incontro in Regione

Il Lazio si prepara a far entrare in campo le farmacie nella campagna vaccinale di massa. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro in Regione con Federfarma e l'associazione delle farmacie comunali. Un incontro che l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato ha definito "molto positivo”. “Siamo pronti, i cittadini potranno a breve prenotarsi sulla piattaforma regionale scegliendo la farmacia territorialmente più vicina con il loro codice fiscale e secondo le classi di età”. L’obiettivo è quello di fare circa 20mila vaccinazioni al giorno (qui la notizia)

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento