Coronavirus, in provincia la curva non scende. Nel Lazio invece nuovi casi sotto quota 2mila

Ancora 209 i nuovi casi di covid in provincia di Latina registrati giovedì 3 dicembre e resi noti dalla Asl nel consueto bollettino. Tre invece i decessi.

Boom di casi a Terracina, altri contagi in 20 comuni

E' nella città di Terracina che si registra il numero più alto di positivi: 59 nelle ultime 24 ore, il dato più alto di sempre per la città sul litorale pontino. Altri 37 a Latina e 24 ad Aprilia. Gli altri a Castelforte (5), Cisterna (7), Cori (3), Fondi (19), Formia (11), Gaeta(3), Itri (1), Latina (37), Lenola (1), Minturno (8), Pontinia (7), Priverno (7), Rocca Massima (1), Sabaudia (1), San Felice Circeo (4), Santi Cosma e Damiano (2), Sermoneta (2), Sezze (6), Sperlonga (1). Proprio da Terracina il sindaco Roberta Tintari ha chiesto un incontro urgente al prefetto di Latina e alla Asl per fare il punto della situazione, valutando l'opportunità di chiudere le scuole ed effettuare uno screening sanitario degli alunni a gennaio.

Il bilancio dei decessi

Non si arrestano neanche i decessi nel territorio pontino: altri 3 nelle scorse 24 ore che hanno fatto salire il totale da inizio pandemia a 162, e già 12 nei primi giorni di dicembre. Tra gli ultimi pazienti deceduti, due erano residenti a Latina, uno a Terracina e avevano 80, 84 e 98 anni. A questi si aggiunge però una quarta vittima, una donna di 86 anni di Castelforte. La notizia è stata data ieri dal sindaco.

Coronavirus Latina: tutti i numeri in provincia

Gli attuali positivi sono 7289 in provincia con 7151 persone al momento in cura a domicilio; sono 138 i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 130 con il totale che è salito a 2897. E’ arrivato invece a 10348 il numero dei contagi totali da inizio pandemia, con un indice di prevalenza (vale a dire il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti) pari a 179,89.

Coronavirus Lazio: 1769 casi

Continua invece il calo di contagi nella regione: sono stati ieri 1769 i nuovi casi riscontrati su 23mila tamponi processati, con un valore Rt che si mantiene stabilmente a 0,9. Sono 38 i decessi e 756 i nuovi guariti. Nell'intera regione gli attuali positivi sono 92879 gli attuali casi positivi, di cui 89282 sono in isolamento domiciliare, 3233 sono ricoverati non in terapia intensiva, 364 ricoverati in terapia intensiva. Sono invece 2514 sono i pazienti deceduti e 29616 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 125009 casi dall'inizio della pandemia ad oggi.

In provincia attenzionate Rsa, strutture residenziali e Cas

L'aumento di contagi nella provincia pontina continua a destare preoccupazione. Un particolare allarme arriva dalle Rsa, le residenze sanitarie assistenziali, in cui si continuano a registrare cluster e focolai di covid. L'ultimo è il caso di una Rsa di Scauri, dove sono stati trovate positive 94 persone, 70 ospiti e 24 operatori della struttura.Nei giorni scorsi si è tenuto un nuovo vertice sulla sicurezza in prefettura alla presenza della Asl proprio per fare il punto della situazione. Osservati speciali anche i Cas, i centri di accoglienza straordinaria per migranti, dove cominciano a circolare alcuni casi di positività.

Dpcm di Natale: tutte le regole

Nuovo Dpcm in vista delle festività natalizie: il documento è stato illustrato ieri nel corso di una conferenza stampa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il nuovo documento prevede misure e restrizioni per gli spostamenti che valgono dal 21 dicembre al 6 gennaio, periodo in cui è vietato muoversi tra regioni. Spostamenti vietati tra i comuni, invece, nei giorni di Natale, Santo Stefano e 1 gennaio. Rimane il coprifuoco spostato dalle 22 alle 7 del mattino a Capodanno. Nuove misure anche per negozi, albergi, impianti sciistici e negozi e per le scuole superiori (qui la notizia).

Dimesso il sindaco Coletta

Il sindaco di Latina Damiano Coletta è stato dimesso oggi, giovedì 3 dicembre, dall’ospedale Santa Maria Goretti. Risultato positivo lo scorso il 24 novembre era ricoverato da sabato in seguito a una diagnosi di polmonite. “Ora le mie condizioni sono notevolmente migliorate e ci tengo a ringraziare tutte le persone che si sono prese cura di me in ospedale e che ogni giorno assistono con professionalità, competenza ma anche con grande umanità tutti i degenti. Sono convinto che Latina sia in buone mani” ha detto il primo cittadino (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento