Coronavirus, 200 casi in provincia e 1523 nel Lazio. Pasquetta in zona rossa, dal 6 marzo si torna in arancione

Crescono i dati in provincia di Latina rispetto ai giorni precedenti. I nuovi positivi segnalati dal bollettino della Asl di ieri, 4 aprile, sono di nuovo oltre quota 200, (204 per la precisione), ma la settimana si è chiusa con 888 contagi a fronte della precedente con 1.144. I tamponi sono però tornati a regime in provincia solo negli ultimi deu giorni a fronte di un calo consistente che si era registrato a causa di problemi nel reperimento dei reagenti. Per quanto riguarda la distribuzione dei casi sul territorio, a trainare la salita della curva sono ancora i grandi centri della provincia, tra cui Latina, che ieri ha contato 33 casi e il giorno prima 55, ma anche Terracina, Cisterna, Aprilia, Fondi, Sabaudia, Sezze e Pontinia.

Il bilancio dei decessi e il punto sui ricoveri

Si è aggravato ulteriormente il bilancio dei decessi, da inizio pandemia complessivamente 469. Sono otto nei primi giorni del mese. Ancora due vittime nella giornata di Pasqua, 4 aprile, due pazienti entrambi residenti a Latina, che avevano 80 e 81 anni. Sempre alta inoltre la pressione sugli ospedali: nelle scorse 24 ore sono stati 36 i ricoveri sul territorio pontino, per un totale di 125 nel corso di tutto la settimana. Terapie intensive piene al Goretti.

Coronavirus Lazio: 1523 casi in più

Nel Lazio 1523 nuovi casi comunicati dalla Regione, in leggero calo rispetto al giorno prima ma a fronte di un numero inferiore di tamponi: sono stati oltre 37mila i test di cui più di 15mila molecolari e oltre 22mila antigenici. I decessi nelle scorse 24 ore sono stati 26, 802 i guariti. Sono stati 753 i contagi registrati solo nella Capitale a cui si aggiungono gli altri 352 di tutta la provincia di Roma. Nelle altre quattro province laziali, invece, i casi totali sono stati 418 di cui appunto 204 nel territorio pontino; ulteriori 122 sono poi nella provincia di Frosinone, 38 in quella di Viterbo e 54 in quella di Rieti. Con i dati aggiornati di oggi, sono più di 52mila gli attuali positivi mentre più di 292mila sono i contagi totali da inizio pandemia; circa 233mila persone sono poi guarite, 6773 sono invece i decessi.

Pasquetta in zona rossa, dal 6 aprile si torna in arancione

Pasquetta in zona rossa in provincia di Latina come nel resto del Lazio. Sono vietati tutti gli spostamenti non solo al di fuori della propria regione, ma anche all’interno del proprio comune, fatta eccezione per casi di necessità, lavoro e saluto. Sono però consentite, come era avvenuto anche per la zona rossa del periodo di Natale, le visite ad abitazioni private, possibili una sola volta al giorno, restando all’interno della stessa regione e nei limiti del coprifuoco. Si tratta però dell'ultimo giorno di restrizioni: da domani, 6 aprile, Latina e il Lazio tornano in zona arancione e gli spostamenti all'interno del comune saranno di nuovo consentiti, i negozi aperti e dal 7 aprile riaperte anche le scuole.

Il punto sui vaccini

“La macchina vaccinale del Lazio non si ferma nemmeno a Pasqua e Pasquetta, previste oltre 50 mila somministrazioni” aveva annunciato l’assessore regionale alla Sanità D’Amato. La macchina delle somministrazioni infatti non si è fermata. I vaccini complessivamente arrivano a quota 1.142.519 secondo il dato aggiornato oggi, 5 aprile, alle 9. In provincia le somministrazioni sono 74.856.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento