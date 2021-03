Coronavirus, positivi in aumento a Latina e nel Lazio. In provincia nuovi casi di variante inglese

La situazione aggiornata nella regione. I nuovi casi aumentano, così come i focolai, i ricoveri e le terapie intensive. Situazione critica nelle scuole pontine: 73 classi in quarantena

Un nuovo aumento di casi che sfiora pericolosamente la soglia dei 200. Sono infatti 178 i nuovi contagi da covid in provincia di Latina, 1.702 in tutto il Lazio. Per il territorio pontino si tratta del dato più alto nel giro di un mese. I contagi, secondo il bollettino della Asl del 4 marzo, hanno riguardato 20 comuni della provincia.

Coronavirus latina, aumentano i casi in provincia

La città di Latina supera ormai i 30 contagi ogni giorno, ma ieri la curva è tornata a crescere anche in altri centri, come Fondi, con 23 casi registrati soprattutto tra giovanissimi, e Terracina con 20, ma ci sono altri 17 casi a Cisterna, 16 ad Aprilia e 10 nel comune di Pontinia. Per il secondo giorno consecutivo non si sono registrati decessi, che restano 415, solo per quanto riguarda i cittadini pontini, dall'inizio della pandemia.

Ad Aprilia arriva la variante inglese

Si apre poi un nuovo fronte di preoccupazione dato da altri casi di variante inglese scoperti nella città di Aprilia. Una donna è risultata contagiata dalla mutazione del virus come accertato dai referti dell'istituto Spallanzani. Sono poi risultati positivi anche il marito, ricoverato da ieri in ospedale con la polmonite, e i due figli della coppia. La Asl sta lavorando sul tracciamento dei contatti per cercare di contenere la diffusione (la notizia).

Contagi nelle scuole: in provincia 73 classi in quarantena

Restano aperte le tre scuole del capoluogo pontino (liceo Manzoni, Majorana e scuola media Leonardo Da Vinci) in cui sono stati riscontrati diversi casi di contagio. Oggi, 5 marzo, prefettura e Asl tornano però a riunirsi per fare il punto e valutare l'andamento sulla base dei risultati dello screening effettuato sui ragazzi delle classi in quarantena, stabilendo dunque se le scuole possono restare aperte o no (qui la notizia). Intanto in tutto il territorio pontino si contano ben 73 classi in quarantena.

Nella regione 1700 nuovi casi

Oggi su oltre 13mila tamponi nel Lazio (1.271 meno di ieri) e più di 20mila antigenici per un totale di oltre 33mila test, si registrano 1.702 casi positivi: ossia 182 più del 3 marzo. In un giorno inoltre sono stati segnalati 22 decessi e 1.426 guariti. "Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%" commenta l'assessore alla Sanità laziale Alessio D'Amato che spiega: "Il valore Rt è a 0.98, calano i decessi, aumentano i nuovi focolai, e sono stabili i tassi di occupazione dei posti letto". Stando all'ultimo aggiornamento, nel Lazio sono 36.043 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 1.860 ricoverati, 241 (+4 rispetto a ieri) in terapia intensiva e 33.942 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 197.642, i decessi 5.997 e il totale dei casi esaminati è pari a 239.682.

Lazio, record di vaccini il 4 marzo: oltre 490mila somministrazioni totali

Si è raggiunto un nuovo record di somministrazioni nel Lazio nella giornata del 4 marzo: sono state infatti superate le 18mila vaccinazioni in un giorno e ad oggi, 5 marzo, si è superata la soglia delle 490mila le somministrazioni totali.

Lazio in bilico tra zona gialla e zona arancione

Lazio ancora in bilico fra zona gialla e zona arancione. E’ atteso per domani, venerdì 5 marzo, il monitoraggio a cura dell'Istituto Superiore di Sanità a cui poi farà seguito l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Come era già accaduto nelle scorse settimane, l’attenzione resta alta anche nel Lazio considerata una delle regioni che potrebbero conoscere dal prossimo lunedì 8 marzo, giorno in cui entrerà in vigore il nuovo provvedimento del ministro Speranza, un cambio di colore a cui corrisponde un inasprimento delle misure restrittive (qui la notizia completa)

D'Amato: "Con la vaccinazione agli anziani si riduce incidenza e mortalità"

"Gli ultimi dati elaborati dal Dep – Dipartimento di Epidemiologia del Lazio dimostrano come a partire da inizio febbraio nelle classi di età più anziane si registra una forte riduzione dell’incidenza nella fascia di età 80-84 anni che passa da 13.5 a 8.6 nuovi casi per 10mila abitanti e nella fascia over 85 anni che passa da 13.9 a 10.5 nuovi casi per 10 mila abitanti. E’ evidente inoltre una riduzione del tasso di mortalità che passa da 2.13 a 1.54 ogni 10mila abitanti. Il Lazio è la Regione che ad oggi ha vaccinato più anziani raggiungendo quota 140 mila over 80 vaccinati". Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'amato.

Il Dpcm del Governo Draghi: ecco cosa cambia a Latina e nel Lazio

E' stato firmato nella serata di martedì 2 marzo dal presidente del Consiglio Mario Draghi il nuovo Dpcm che detta le misure di contrasto alla pandemia e che entrerà in vigore da sabato 6 marzo fino al prossimo 6 aprile, confermando fino al 27 marzo il divieto già esistente di spostamento tra regioni o province autonome diverse. Nel decreto, presentato dai ministri Speranza e Gelmini, viene confermata la suddivisione a colori in zone rosse, arancioni, gialle e bianche. Ma sono previste nuove regole per contenere la diffusione delle varianti covid nelle scuole. (Qui tutti i dettagli su zone bianche, scuole, ristoranti e attività sportive).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento