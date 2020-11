Coronavirus, tragico bilancio di morti in provincia. D'Amato: "E' una fase in salita e sarà lunga"

La curva è tornata a salire in provincia di Latina, dopo la brevissima pausa di martedì con soli 53 contagi registrati (ma solo il 40% dei tamponi processati rispetto all'ordinario). Nel bollettino della Asl del 4 novembre i casi sono 146, con un tragico bilancio di decessi.

La distribuzione dei casi in provincia e i numeri

Ancora una volta sono i link familiari o i contatti di pazienti già positivi a prevalere nell'attività di tracciamento effettuata dal dipartimento di prevenzione. Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, Latina conta 34 contagi in un solo giorno, 28 la città di Aprilia. Gli altri sono stati accertati nei seguenti comuni: Bassiano (1), Castelforte (1), Cisterna (11), Cori (2), Fondi (6), Formia (1), Gaeta (7), Itri (1), Latina (34), Lenola (1), Minturno (2), Monte San Biagio (2), Norma (1), Pontinia (6), Priverno (5), Roccagorga (2), Sabaudia(2), San Felice Circeo (2), Santi Cosma e Damiano (5), Sermoneta (1), Sezze (7), Sonnino (2), e Terracina (16). Gli attuali positivi in tutto il territorio sono arrivati a 3121 con 2962 persone in cura presso il proprio domicilio;e 159 ricoverati.. I casi totali riscontrati sono ad oggi 4172, con un indice di prevalenza salito a 72,52. Buone notizie solo dal fronte dei guariti, 30 in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 985.

Coronavirus Latina: tragico bilancio di morti

A preoccupare, oltre all'aumento di contagi, è anche la curva dei decessi che continua a salire sul territorio pontino. Quattro morti riportati nel bollettino Asl del 4 novembre. Si tratta di una donna di 93 anni, residente a Cisterna, che era ospite della Rsa di Cori, di un'anziana di 83 anni che era nella casa di riposo di Itri, di una di 77 che era ricoverata al Goretti trasferita dall’ospedale di Terracina e infine un paziente di 75 che era residente a Latina, soffriva di alcune patologie ed era ricoverato. Il conto totale delle persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia ad oggi arriva dunque a 66. Ma a queste vittime del covid se ne aggiunge un'altra, non ancora riportata nel bollettino ma comunicata ieri dall'amministrazione comunale di Sezze: un paziente di 80 anni residente nel comune lepino che era risultato positivo ed era stato trasferito all'ospedale di Latina. Negli ultimi due giorni i morti sono stati dunque nove.

Coronavirus Lazio, 26mila tamponi e oltre 2400 casi

Nel Lazio i nuovi contagi sono 2432 - 223 in più rispetto alla giornata precedente - a fronte di oltre 26mila tamponi processati, 34 i decessi e 144 i guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9% - commenta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - Il valore RT in calo a 1.29. Aldilà dei colori delle fasce quello che conta è mantenere alta l’attenzione e raffreddare la curva. E’ ancora una fase tutta in salita e sarà lunga”. In tutto il Lazio sono 41883 gli attuali positivi con i pazienti in terapia intensiva che sono saliti a 217; i pazienti ricoverati ma non in terapia intensiva sono 2317, le persone in isolamento domiciliare sono 39349. I casi totali da inizio pandemia sono 55273, i guariti 12081 e i decessi 1309.

I dati nelle province

Dei 2432 nuovi casi, 1247 sono stati registrati nella Capitale e 479 nella provincia di Roma; oltre ai 146 nel territorio pontino, poi ne sono stati riscontrati altri 276 nella provincia di Frosinone, 229 in quella di Viterbo e 55 in quella di Rieti.

Positivo il sindaco di Ventotene

Il sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro è risultato positivo al covid. A darne comunicazione è stato lo stesso primo cittadino dell'isola attraverso la pagina Facebook del Comune, specificando di essersi messo subito in isolamento domiciliare con la sua famiglia e di essersi sottoposto al tampone molecolare alla comparsa dei primi sintomi (qui la notizia).

Coronavirus Latina: il punto con il sindaco coletta e l'infettivologa del Goretti

Il sindaco di Latina fa il punto sull’emergenza coronavirus e sui ricoveri al Goretti con la dirigente responsabile del reparto Malattie Infettive Miriam Lichtner. “Da molti non è percepita la situazione drammatica in cui ci troviamo e che invece ci vede coinvolti tutti i giorni da diverse settimane" ha dichiarato Lichtner. Rispetto ai ricoveri, ha aggiunto l'infettivologa, l’obiettivo di questa seconda ondata è quello di ridurre i tempi di degenza permettendo così di aumentare la ricettività dell’ospedale (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamenti