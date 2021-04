Coronavirus, mille casi in provincia dall'inizio di aprile. Vaccini: aperte le prenotazioni per 64 e 65 anni

L'assessore D'Amato: "Forte preoccupazione per i tagli del 50% comunicati per le consegne di Astrazeneca del 14 aprile". I dati aggiornati di tutto il Lazio

Non si ferma la curva del covid che in provincia di Latina continua a salire, registrando ancora, alla data di ieri, 6 aprile, 233 nuovi casi. Dall'inizio del mese sono già 1.069 i positivi, con un boom di contagi nel capoluogo pontino che ieri ha raggiunto il nuovo picco di 61 pazienti e un totale di 244 casi in sei giorni. Altri 26 positivi nel comune di Cisterna, 24 ad Aprilia. Mentre sono stati solo 30 i guariti nelle scorse 24 ore secondo quanto riportato nel bollettino della Asl.

Il bilancio dei decessi in provincia e il punto sui ricoveri

Si fermano i decessi: zero quelli riportati dall'Azienda sanitaria locale. Restano ferme a quota 10 le vittime registrate tra i residenti della provincia nel solo mese di aprile, 471 nei 13 mesi di pandemia. Non si allenta la pressione sulle strutture ospedaliere nella provincia di Latina come nel resto del Lazio. La Asl ha dato notizia di altri 5 ricoveri, che si aggiungono ai 10 del giorno precedente. Stando ai dati del bollettino i ricoveri negli ultimi tre giorni sono stati 51, oltre 100 dall'inizio del mese.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio sono oggi, 6 aprile, 1.120 casi positivi, 299 meno di ieri, ma a fronte di 7mila tamponi e 5mila antigenici, per un totale di 12mila test. Sono ancora 43 i decessi e 727 i guariti. Aumentano ancora i ricoveri e i decessi e il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%. Sono stati finora nel Lazio 294.896 i casi totali esaminati nella regione, di cui 234.470 guariti, 6.848 deceduti, 53.578 attualmente positivi. Tra questi ultimi, ci sono 49.942 persone in isolamento domiciliare, 3.240 ricoveri e 396 pazienti in terapia intensiva.

Tragedia a Latina: perdono la vita moglie e marito per il covid

Una tragedia familiare causata dal covid. Moglie e marito sono deceduti a pochi giorni di distanza per le conseguenze devastanti del virus. Antonio Marone, dirigente della Uisp e componente dei comitati organizzatori della Maratona di Latina e delle storiche manifestazioni sportive Vivicittà e Bicincittà, ha perso la vita nei giorni scorsi e poco prima si era spenta anche sua moglie (qui la notizia).

Controlli del Nas sui mezzi pubblici: tracce su autobus e treni

Ha interessato anche la provincia di Latina e il resto del Lazio la campagna di controlli anti-Covid effettuata dai carabinieri del Nas a livello nazionale sui mezzi pubblici. L’attività ha interessato 693 veicoli e ha permesso di riscontrare 65 irregolarità ed individuare 66 responsabili che sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Tra i tamponi di superficie raccolti, sono stati rilevati casi di positività per la presenza di materiale genetico riconducibile al virus, individuati in autobus, vagoni metro e ferroviari operanti su linee di trasporti pubblici di Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese e Grosseto (i dettagli della notizia).

Vaccini, taglio del 50% di Astrazenca

L'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato non nasconde una "forte preoccupazione per i tagli del 50% comunicati per le consegne di Astrazeneca del 14 aprile". "I dubbi su Astrazeneca rischiano di azzoppare la campagna vaccinale - spiega - La Direzione regionale ha scritto al commissario Figliuolo su una differenza di 97.898 dosi che risultano conteggiate nel contatore nazionale, ma non effettivamente ricevute". L'assessore ha chiesto dunque "una verifica alla struttura commissariale".

Si torna in classe: scuole aperte anche in zona rossa

Gli studenti della provincia e del Lazio sono tornati sui banchi di scuola oggi, mercoledì 7 aprile. Sono complessivamente 470.761 quelli degli istituti di infanzia, primaria, secondaria di primo grado, per i quali sarà garantita la presenza al 100%. Mentre sono 252.012 gli alunni della scuola secondaria di secondo grado che svolgeranno le lezioni in presenza al 50% e l’altra metà in dad. In presenza comunque non potrà esserci oltre il 75% degli studenti (qui la notizia).

Il punto sui vaccini

Questa notte a mezzanotte sono state aperte le prenotazioni per la fascia d'età 64-65 anni (i nati nel 1965/57) in tutto il Lazio e l'Unità di crisi annuncia che sono già state effettuate 20mila prenotazioni e che tutto procede con regolarità. Nella regione le prenotazioni superano al momento quota 1 milione. Per quanto riguarda le dosi somministrate, il dato aggiornato alle 9 di oggi, 7 aprile, indica 1.186.580 vaccini effettuati per un totale di 340.800 persone vaccinate con due dosi di siero. In provincia invece i dati sono rispettivamente 77.600 circa e 23.762.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento