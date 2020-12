Coronavirus, continua la discesa nel Lazio: calano anche le terapie intensive. I nuovi casi sono 1632

Dati in leggero aumento in provincia di Latina, ma con un numero di nuovi contagi di poco superiore a quello dei guariti. I nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore sono infatti 183 e i pazienti negativizzati sono 174. Due invece i decessi ripostati nel bollettino della Asl del 6 dicembre, per un totale di 24 decessi solo nel mese di dicembre.

Coronavirus Latina: 174 decessi da inizio pandemia, 7194 positivi

Per quanto riguarda i numeri, gli attuali positivi in provincia ad oggi sono 7194, di cui 126 ricoverati e 7068 curati a domicilio. I contagiati da inizio pandemia sono 10.802 poco meno di un terzo dei quali guariti. In totale sono infatti 3434 i cittadini negativizzati, 174 in più in 24 ore. Centosettantaquattro è anche il numeri dei decessi registrati dall'inizio della pandemia ad oggi, gli ultimi due riportati nel bollettino di ieri e riferiti a due pazienti residenti rispettivamente a Cori e a Fondi.

I nuovi casi in ogni comune della provincia

Crescono ancora i contagi nella città di Latina, che ne conta 46, rispetto ai 28 e ai 24 dei due giorni precedenti. Il comune di Aprilia conta invece 21 nuovi positivi, Terracina 19, Priverno 18, Sezze 12, Fondi 9, 7 Formia e Gaeta, 6 Pontinia e Sabaudia, 5 rispettivamente Itri, Sonnino e Sermoneta, 4 Castelforte, 2 Cori, Roccagorga e Santi Cosma e Damiano e un solo caso si registra rispettivamente nei comuni di Bassiano, Cisterna, Lenola, Norma, Ponza, Prossedi e San Felice.

Coronavirus: tutti i numeri del Lazio

Sono invece 1632 i nuovi casi nel Lazio ma sono stati processati anche meno tamponi, quasi 20mila secondo il bollettino della Regione Lazio. Sono 14 i decessi e 886 i guariti. In calo, oltre ai nuovi contagi, anche le terapie intensive (340). Gli attuali positivi nella regione sono più di 94mila, 3136 i ricoverati, 33.422 i guariti totali, 2622 i deceduti. I contagi totali da marzo sono più di 130mila.

Gli orari dei drive-in durante le festività

Durante le festività natalizie tutti i drive-in dove si eseguono i tamponi per il coronavirus nel Lazio saranno regolarmente aperti, con gli unici due giorni di chiusura che sono quelli di Natale (25 dicembre) e di Capodanno (1 gennaio). Il servizio osserverà un orario ridotto, dalle 8,30 alle 13, solo nei giorni 8, 24, 26 e 31 dicembre e 6 gennaio (qui i dettagli)

Autocertificazione e spostamenti: le regole per le feste

Spostamenti nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, autocertificazioni, controlli: questi alcuni dei punti nodali della circolare pubblicata dal Ministero dell'Interno sulle misure del Dpcm del 3 dicembre e sul decreto legge del 2 dicembre n. 158 2 e inviata anche ai prefetti. Nel documento vengono chiariti quali sono i motivi per i quali sono consentiti gli spostamenti tra regioni o comuni nel periodo delle festività natalizie e quando è necessario l'uso dell'autocertificazione (qui tutti i particolari).

Proroga delle misure per maxi store commerciali e mercati

Maxi store commerciali e mercati all'aperto chiusi anche per il ponte dell’Immacolata in provincia di Latina e nel Lazio. Nella serata di ieri il presidente Nicola Zingaretti ha firmato la nuova ordinanza che proroga fino a martedì 8 dicembre il contenuto di due precedenti provvedimenti emessi a novembre (qui tutti i particolari).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento