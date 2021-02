Coronavirus, 824 nuovi casi e 18 morti in provincia nei primi sette giorni di febbraio

Stabili i contagi nella provincia di Latina: sono 112 secondo il bollettino della Asl di domenica 7 febbraio, stesso dato registrato anche il giorno precedente. Venti i comuni interessati, con il numero più elevato (19) nella città di Latina. Appena 19 le guarigioni.

Coronavirus Latina: i numeri del bollettino. Nuovi casi e decessi

Nel mese di febbraio, in soli sette giorni, si sono già registrati 824 nuovi casi sul territorio, mentre sono circa 22mila (contando anche i pazienti fuori provincia) dall'inizio della pandemia. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono stati però inferiori rispetto al solito: meno di 900 tra antigenici e molecolari.Ancora quattro morti per covid nelle ultime 24 ore: un paziente di Formia e uno di Aprilia, altri due provenienti da fuori provincia, per un totale che sale a 367 dall'inizio della pandemia, 18 a febbraio.

D'Amato: "Senza mascherine e distanziamento nuove misure restrittive"

"Senza distanziamento e l'utilizzo della mascherina ci troveremo costretti di nuovo ad applicare misure restrittive". Sono le parole dell'assessore alal Sanità regionale Alessio D'Amato, un invito rivolto alla cittadinanza affinché vengano rispettate tutte le misure anticovid e non si verifichino scene di assembramenti che si sono purtoppo registrate ieri nella Capitale.

Vaccini agli over 80: lunedì 8 febbraio al via le somministrazioni

Conto alla rovescia per l'avvio delle vaccinazioni agli over 80 nel Lazio e in provincia di Latina. Domani, lunedì 8 febbraio, si parte infatti nei cinque hub allestiti dalla Asl sul territorio pontino e si procede per prenotazione. "Complessivamente, nel Lazio oltre la metà degli over 80 ha gi- la sua prenotazione della prima e della seconda dose del vaccino - ha spiegato l'assessore D'Amato - e chi farà il vaccino lunedì 8 febbraio ha già ricevuto un sms 72 ore prima come promemoria". Ad oggi, per quanto riguarda le prenotazioni arrivate online o tramite call center, il Lazio è arrivato a quota 206.416 secondo il dato aggiornato alle 9,30 di oggi, 7 febbraio, mentre la provincia di Latina conta circa 19mila prenotazione ed è la terza nella regione per numero di richieste (Vaccini over 80: dove farli in provincia)

Vaccini e anticorpi monoclonali spiegati dall'immunologo Le Foche

Vaccini e anticorpi monoclonali: di questo si è parlato ieri semore nel corso della diretta Facebook del sidnaco di Latina Coletta con l'immunologo del policlinico Umberto I, Francesco Le Foche. Nel corso dell'incontro, utile non solo per dare un aggirnamento sulla situazione in provincia e all'ospedale Goretti, è stato fatto anche il punto sui vaccini disponibili e sulla nuova speranza contro il virus che arriva dagli anticorpi monoclonali, proprio in questi giorni autorizzati dall'Aifa anche in Italia (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

