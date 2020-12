Coronavirus, la buona notizia: nel Lazio il numero di guariti supera i nuovi casi. In provincia 162 contagi

Non ci sono decessi nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. E' la prima volta dopo il tragico mese di novembre che ha segnato 95 vittime e dopo i 24 morti registrati nei primi giorni di dicembre. L'ultimo bollettino Asl del 7 dicembre ha segnato invece 162 nuovi contagi.

Tutti i contagi comune per comune

I nuovi positivi sono distribuiti in 21 comuni del territorio. A Latina il picco dei casi : sono 50 in 24 ore. Si registrano inoltre 27 casi ad Aprilia, 12 a Cisterna, 9 a Formia e anche a Terracina, 8 a Minturno e nel comune di Sezze, 7 a Sonnino, 5 nelle città di Priverno, Cori e Gaeta, 3 a Pontinia e Sabaudia, 2 nei comuni di Fondi, Itri e San Felice Circeo, uno infine nei territori di Castelforte, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima e Sperlonga.

Coronavirus Latina: 3527 guariti

Sono 7263 gli attuali positivi in tutta la provincia con 7137 persone in cura a domicilio; 126 i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 93 guariti che hanno fatto salire il totale a 3527; stabile il numero dei decessi che da inizio pandemia sono 174, mentre i contagi totali da marzo sono invece 10964 e l'indice di prevalenza (pari al numero di tamponi positivi ogni 10mila abitanti) è arrivato a 190,59.

Coronavirus Lazio: casi ancora in calo ma meno tamponi

Calano i tamponi nel Lazio e calano di conseguenza i nuovi casi: quasi 16mila i test effettuati nella regione, con 1372 contagi in più, 46 decessi e 2023 guariti. L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato sottolinea che per la prima volta i guariti superano i nuovi positivi ma "non bisogna abbassare la guardia, la strada è ancora lunga”. Per quanto riguarda i numeri generali, diminuiscono in tutto il Lazio gli attuali positivi che sono più di 93.500, ma aumentano i ricoveri che sono 3209 e le terapie intensive che sono 351. I guariti hanno raggiunto quota 35445 e i decessi 2668. I contagi totali da inizio pandemia sono 131627.

Proroga delle misure per maxi store commerciali e mercati

Maxi store commerciali e mercati all'aperto chiusi anche per il ponte dell’Immacolata in provincia di Latina e nel Lazio. Nella serata di ieri il presidente Nicola Zingaretti ha firmato la nuova ordinanza che proroga fino a martedì 8 dicembre il contenuto di due precedenti provvedimenti emessi a novembre (qui tutti i particolari).

Gli orari dei drive-in durante le feste

Per quanto concerne il servizio dei drive in, in previsione delle prossime festività natalizie ci saranno delle variazioni di orario. In particolare, il servizio sarà attivo dalle 8:30 alle 13 nelle giornate del: 8, 24, 26, 31 dicembre 2020 e 6 gennaio 2021. Chiusura totale invece nelle giornate del 25 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021. Rimarrà sempre aperto il drive in lunga sosta di Fiumicino e l'aeroporto di Ciampino secondo disponibilità in base ai voli aerei (qui tutti i dettagli).

Test antigenici in farmacia

Per quanto concerne i test antigienici, nella giornata di sabato per la prima volta quelli eseguiti nelle farmacie hanno superato i test rapidi eseguiti nei laboratori privati. Su oltre 10mila test antigienici rapidi, 6671 sono stati eseguiti nelle farmacie e 4970 nei laboratori.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento