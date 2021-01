Coronavirus, in provincia da inizio anno quasi 1600 casi e 24 morti

Sono 16.125 i cittadini pontini contagiati dall'inizio della pandemia, 1581 di questi sono infettati nei primi sette giorni del nuovo anno. Numeri ancora molto alti che impongono di tenere alta l'attenzione. La gran parte dei nuovi positivi hanno infatti un link epidemiologico riconducibile a contatti famillari, ma il tracciametno risulta sempre più complesso e faticoso.

Coronavirus Latina, il bollettino del 7 gennaio

Intanto, per quanto riguarda la curva, in provincia di Latina sono stati 211 i casi registrati ieri e riportati sul bollettino della Asl. Quasi un terzo di questi hanno riguardato la città di Latina, seguita da Aprilia, Cisterna, Fondi, Terracina e Sezze. Nelle ultime 24 ore sono stati invece 80 i guariti e ben sei le vittime del covid: si tratta di tre pazienti di Terracina, due donne e un uomo, e di altri pazienti che erano residenti a Cori, Latina e Prossedi. Arrivano così a 275 i decessi dei pontini dall'inizio della pandemia, 24 dei quali dall'inizio del 2021.

Coronavirus Lazio: 1779 nuovi casi

Contagi in calo nella regione ma diminuiscono anche i tamponi. Sono stati 1779 i nuovi casi a fronte di oltre 12mila tamponi (3078 in meno); 43 i decessi e 1579 i guariti. Aumentano i ricoveri e le terapie intensive e il rapporto tra positivi e tamponi è salito al 14%. Arrivano così quasi a quota 80mila gli attuali positivi nel Lazio, mentre i ricoveri sono ad oggi 2882 e le terapie intensive 310. Quasi 175mila i contagiati totali da inizio pandemia nel Lazio, mentre in quasi 93mila sono guariti; più di 4mila i decessi da marzo.

Coronavirus Lazio: oltre 50mila vaccini somministrati

La campagna vaccinale prosegue intanto tra gli operatori sanitari della regione. Secondo i dati aggiornati alle 18 di ieri, 7 gennaio, sono state somministrate complessivamente 50.233 dosi. di cui 2433 nella provincia di Latina a più di una settimana dal V-Day del 29 dicembre all’ospedale Santa Maria Goretti. Dopo gli ospedali di Formia, Fondi e Terracina, le vaccinazioni sono iniziate anche all’Icot, alla clinica Città di Aprilia e nelle prime tre Rsa individuate dalla Asl (Villa Azzurra a Terracina, Residenza pontina a Latina e Villa Silvana ad Aprilia). Nella giornata di ieri la Asl pontina ha somministrato circa 600 vaccini. Intanto nella gironata di oggi è stato il direttore generale della Asl Casati ad illustrare il funzionamento del piano vaccinale in provincia (qui la notizia), mentre il partito di Fratelli d'Italia annuncia un'interrogazione al presidente Zingaretti dopo aver segnalato che alcuni vaccini sono stati somministrati a personale amministrativo impiegato negli uffici che non ha alcun rischio e nessun contatto con pazienti.

Coronavirus: le nuove misure restrittive

Da ieri è entrato in vigore il decreto legge varato dal Governo nei giorni scorse con le misure per il contenimento della diffusione del coronavirus valide da oggi, 7 gennaio, e fino al 15 gennaio prossimo (qui il testo completo). Il provvedimento prevede una zona gialla “rafforzata” nei giorni feriali e la zona arancione in quelli festivi. Fino al 10 gennaio le misure saranno uguali per tutto il territorio nazionale, poi dall’11 gennaio si tornerà alla divisione per colori, ma con nuovi parametri. In sostanza, per retrocedere da zona gialla ad arancione sarà sufficiente un Rt di 1 e per passare in zona rossa un Rt di 1,25 (qui i particolari).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento