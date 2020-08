Coronavirus, i contagi non rallentano: 4 nuovi casi in provincia, 20 nel Lazio e un decesso

Crescono ancora i contagi in provincia di Latina. Il bollettino di sabato 8 agosto ha riportato infatti quattro nuovi casi di coronavirus. Si tratta di un incremento dopo i due contagi comunicati nella giornata di venerdì che riguardavano i comuni di Aprilia e Latina. Dei quattro nuovi pazienti delle ultime 24 ore, due sono ricoverati in ospedale. I comuni interessati sono Aprilia (2), Pontinia (1) e Lenola(1). Uno dei casi è un contatto familiare del positivo di Aprilia di rientro dall'Albania e un altro riguarda invece un uomo di nazionalità indiana per il quale è stata avviata un'indagine epidemiologica. Salgono a 621 i contagi da coronavirus totali accertati dalla Asl nel territorio pontino, con un indice di prevalenza (numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti) salito a 10,80. Aumentano gli attuali positivi che raggiungono quota 52, 29 sono i pazienti ricoverati in ospedale. Cinque in più i guariti nel corso dell'ultima settimana, per un totale di 532.

Coronavirus Lazio, altri 20 contagi in 24 ore

Sono stati 20 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio registrati nella giornata di sabato, sei dei quali sono di importazione: tre casi di rientro dalla Romania, uno dagli Stati Uniti, uno dall’Albania e un ultimo dall’India. Un decesso. Per quanto riguarda i controlli alle barriere autostradali per i viaggiatori provenienti dall’Est Europa sono stati eseguiti 108 test: tutti con esito negativo. Intanto, sono arrivati a 8784 i contagi totali nella regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria e sono ovviamente in aumento anche gli attuali positivi arrivati a 1017: di questi, 820 sono in isolamento domiciliare, 189 sono ricoverati non in terapia intensiva e 8 sono in terapia intensiva. Superano i 6900 i guariti, con 10 nuovi pazienti negativizzati in più nelle ultime 24 ore; mentre i decessi legati al covid sono stati 866.

Vaccino, allo Spallanzani le prime dosi

“Sono arrivate all’Istituto Spallanzani di Roma le prime dosi del vaccino made in Italy e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull’uomo. Lo Spallanzani sta completando la ricerca dei volontari per la sperimentazione”. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Coronavirus Sabaudia, focolai contenuti. Il punto

Quella appena trascorsa è stata una settimana delicata per il comune di Sabaudia, che ha dovuto fare i conti con la positività dei due bagnini e con la temporanea chiusura di due stabilimenti balneari e di alcune attività in città. Ora l'amministrazione fa il punto della situazione “Sabaudia non ha registrato focolai e le autorità competenti, guidate dalla Asl di Latina, stanno procedendo con tutte le attività di controllo e prevenzione. Anche in merito alla popolazione indiana, nei confronti della quale nelle settimane scorse la Asl ha effettuato i test sierologici e tamponi su diverse centinaia di persone, la situazione appare del tutto delimitata con il riscontro di pochissimi casi di positività - ha detto il sindaco Giada Gervasi -. Ma questo non ci autorizza ad abbassare la guardia e ad allentare le misure di contrasto e contenimento, piuttosto rappresenta una chiamata alla responsabilità per tutti noi” (qui la notizia).

Coronavirus: le altre notizie

