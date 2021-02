Coronavirus Latina: contagi in ripresa in provincia. Nel Lazio sale il valore Rt

Sono tornati sopra quota 100 i casi giornalieri di coronavirus nella provincia di Latina ieri, giovedì 11 febbraio, i nuovi positivi comunicati dalla Asl sono stati 132, mentre il giorno precedenti erano stati 96, martedì addirittura 38 e lunedì 112. Sono così saliti a 1212 i casi nel solo mese di febbraio (con una media di 110 al giorno).

Coronavirus Latina: si aggrava il bilancio dei decessi

Si è aggravato ulteriormente nelle scorse 24 ore il bilancio dei decessi nella provincia di Latina: 5 quelli di cui ha dato notizia ieri la Asl di Latina con il bollettino (due dei pazienti erano residenti a Gaeta, gli altri ad Aprilia, Maenza e Sabaudia). Salgono a 27 i morti nei primi 11 giorni di febbraio, mentre arrivano a 376 da inizio pandemia.

Coronavirus Roccagorga: alta l'attenzione. Scuole chiuse

In queste opre è alta l’attenzione sulla situazione di Roccagorga (27 i casi solo quelli notificati ieri). Nel paese, ha spiegato il Comune “i casi di positività accertata stanno aumentando in modo esponenziale, mentre la Asl si sta occupando accuratamente di valutare tutti i tracciamenti e i collegamenti possibili al fine di controllare il più possibile la diffusione del virus”. Il grande incremento numerico è da attribuire per la massima parte ad un cluster che si è sviluppato all’interno di una casa di riposo ed in parte anche a contagi indiretti della scuola dell’infanzia già chiusa da lunedì 8 febbraio ed in parte anche a casi nuovi per i quali la Asl sta facendo gli appositi tracciamenti. Intanto due apposite ordinanze sono state firmate nelle scorse ore dal sindaco Piccaro, una proprio per la casa di riposo e la seconda con cui si dispone la sospensione della didattica a distanza nelle scuole. Non si esludono, ha detto lo stesso primo cittadino misure più restrittive (qui la notizia)

Vaccino Astrazeneca: dal 15 febbraio anche a Latina

Partiranno lunedì 15 febbraio anche a Latina le somministrazioni del vaccino Astrazeneca. Sarà destinato in prima battuta al personale sanitario, medici libero professionisti e farmacisti, under 55, che avevano manifestato la volontà di ricevere il siero ed erano rimasti esclusi a causa della carenza delle dosi del siero Pfizer. Nel territorio pontino due centri vaccinali sono individuati all'ospedale di Terracina e presso il centro sociale di via Vittorio Veneto a Latina (qui la notizia).

Coroanvirus Lazio: contagi in aumento

Contagi in aumento ieri nel Lazio: i nuovi casi sono stati 1261 a fronte di oltre 12mila tamponi e oltre 17mila antigenici per un totale di oltre 30mila test; i decessi sono stati 31 (che in totale sono 5406) e quasi 3mila i guariti (che in totale sono quasi 168mila). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10% ma se si considerano anche gli antigenici il rapporto scende al 4%. Ad oggi sono poco più di 43mila glia tuteli positivi; sono 2160 i ricoveri, 257 le terapie intensive occupate. Da inizio pandemia i contagi totali sono stati più di 216mila.

Rt in aumento, ma Lazio ancora in zona gialla

“Valore R in lieve crescita ma rimane sotto 1”: a parlare l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Diminuiscono i focolai, i tassi di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva e il tasso di incidenza. Il Lazio rimane in zona gialla ma occorre massima attenzione alle misure di prevenzione”.

L'annuncio dalla Bsp: "Presto gli anticorpi monoclonali anche in Italia"

Partirà a breve la produzione e la distribuzione per l'Italia degli anticorpi monoclonali di Lilly, dopo il via libera dell'Aifa. Parte del processo di produzione avverrà nell'azienda Bsp Pharmaceuticals di Latina. L'annuncio alla stampa ieri, 9 febbraio, dallo stabilimento di Latina (qui la notizia). Un evento a cui hanno partecipato le autorità cittadine, il sindaco di Latina Damiano Coletta e anche il primo cittadino di Firenze, oltre ai vertici di Bsp e Eli Lilly. "Sono orgoglioso – dichiara Coletta – che il nostro territorio ricopra un ruolo così importante nella lotta al Covid-19 e lo farà attraverso una vera e propria eccellenza come la Bsp Pharmaceuticals. Colgo l’occasione per complimentarmi con il Presidente Aldo Braca per la capacità imprenditoriale dimostrata nel settore della ricerca (l'intervento del sindaco Coletta alla Bsp).

Coronavirus, le altre notizie

