Coronavirus Latina: una media di 200 casi giornalieri in provincia. Più ricoveri nel Lazio

Quasi 17mila contagi da coronavirus in poco più di 10 mesi (16905) di cui 2361 solo a gennaio: questo il quadro aggiornato nella provincia di Latina sulla base degli ultimi numeri forniti ieri, lunedì 11 gennaio, dalla Asl con il consueto bollettino e in attesa di quelli ufficiali di oggi. E proprio ieri è stato registrato uno dei dati più bassi del mese in corso con 119 nuovi casi, a fronte però di un numero inferiore di tamponi processati. Resta comunque alta l’attenzione nel territorio pontino dove a gennaio si conferma una media di circa 200 casi giornalieri, all’incirca la stessa di dicembre e dopo due settimane di misure più restrittive, secondo quanto disposto dal decreto Natale del Governo, anche nella provincia di Latina come nel resto del Paese.

Coronavirus Latina: 30 decessi a gennaio

L’altro dato su cui riflettere, oltre a quello dell’andamento della curva dei contagi, è quello dei decessi: 30 quelli registrati nei primi 11 giorni del mese di gennaio. Ieri con il bollettino la Asl, infatti, ha dato notizia anche della morte di un paziente che era residente a Terracina e che ha aggravato un già drammatico bilancio: sono infatti 281 i decessi tra i pazienti pontini dall’inizio della pandemia.

Coronavirus Lazio: più ricoveri, terapie intensive in calo

Nelle scorse 24 ore nel Lazio è stato accertato un calo del numero dei nuovi casi che sono stati 1254, a fronte però anche di un numero più basso di tamponi (oltre 10mila lunedì, 1205 in meno rispetto al giorno precedente). Il rapporto tra positivi e tamponi è comunque sceso all’11%; i decessi ieri sono starti 45 (4176 i totali), 1113 i guariti (quasi 98mila i totali). In calo ieri anche le terapie intensive (321 mentre domenica erano 323 e sabato 310), mentre sono aumentati i ricoveri (ieri 2887 mentre domenica erano 2850 e sabato 2824). Da marzo ad oggi sono stati oltre 180mila i contagiati totali in tutto il Lazio, mentre ad oggi sono quasi 79mila gli attuali positivi.

Vaccini: oltre 74 dosi somministrate nel Lazio, 4mila a Latina

Il punto sui vaccini: dall’inizio della campagna nel Lazio sono state somministrate complessivamente 74053 dosi di vaccino Pfizer. Il dato è stato aggiornato dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio alle 18 di ieri, lunedì 11 gennaio. In provincia di Latina sono 4067 le somministrazioni effettuate a personale sanitario, operatori e ospiti delle Rsa e medici di medicina generale (qui l'aggiornamento).

Bando Ristori Lazio: in un giorno 3mila domande

Primo giorno di apertura ieri per il bando “Ristoro Lazio Irap” a sostengo delle imprese. In un giorno sono state quasi 3mila le domande. A fare un primo bilancio la stessa Regione. “Importante risposta di imprese e professionisti” ha commentato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli. “Sulla pagina dedicata all’avviso sono stati registrati già 47.159 accessi complessivi, risultano compilate 2.901 domande, di cui 2.028 già completate, acquisite e protocollate, e sono state date risposte a 392 tra richieste di assistenza e di chiarimenti” (qui la notizia).

L'infermiera sente piangere il paziente, si ferma e lo rassicura

L'infermiera sente piangere un paziente al reparto covid, si ferma e cerca di rassicurarlo. Lo scatto è di un altro paziente ricoverato all'ospedale di Formia, originario di Minturno, e pubblicato sui social. E' il simbolo della dedizione di medici e infermieri nei reparti in cui si combatte il coronavirus. Il post è stato condiviso dal sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli (la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggironamento