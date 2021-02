Coronavirus Latina: più di 600 casi in settimana in provincia. Lazio sopra quota mille contagi giornalieri

Il punto della situazione sulla base dei dati di Asl e Regione: ieri 131 nuovi positivi nel territorio pontino, 1060 in tutto il Lazio. Attenzione sempre alta su Roccagorga

Si mantiene stabile la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: ieri, sabato 13 febbraio, i nuovi casi sono stati 131, mentre il giorno precedente erano stati 113 e giovedì 132. In questi primi sei giorni della settimana i contagi in tutto il territorio pontino hanno raggiunto la quota dei 632 (da lunedì 1 a sabato 6 febbraio erano stati 824), mentre da inizio febbraio in tutto il territorio sono stati registrati 1456.

Coronavirus Latina: la distribuzione dei contagi

Resta alta l’attenzione a Roccagorga (dove ieri i nuovi positivi erano 7). Ma il coronavirus circola ancora in tutto il territorio della provincia con i numeri più alti che si registrano sempre nei centri più grandi: ieri erano 22 a Latina, 11 ad Aprilia, Minturno e Pontinia, 10 a Terracina.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Primo decesso di un paziente di Ventotene ieri. Si aggrava così il bilancio di questo mese di febbraio in cui le morti legate al coronavirus sono state 31; a pagare più pesantemente le conseguenze del Covid-19 in questi primi giorni del mese è stata Aprilia che ha pianto la perdita di 9 concittadini. Da inizio pandemia i decessi in tutta la provincia sono stati 380.

Coronavirus Roccagorga: attesa per gli esami sui tamponi

Resta sempre alta in queste ore, come detto, l’attenzione sul territorio di Roccagorga dove negli ultimi giorni è stata registrata un’impennata di casi di coronavirus. Per la giornata di domani sono attesi gli esiti degli esami che si stanno compiendo su tamponi che sono stati inviati all’Istituto Spallanzan di Roma (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: nuovi casi sopra quota mille

Ancora sopra quota mille ieri i nuovi casi in tutto il Lazio: sono stati 1060 a fronte di oltre 12mila tamponi e oltre 17mila antigenici per un totale di oltre 30mila test. Stabili nelle scorse ore le terapie intensive (256), mentre sono diminuiti i decessi (che in totale sono 5461) e i ricoveri (2121). Ad oggi gli attuali positivi sono poco superiori ai 40mila mentre i guariti hanno raggiunto i 172mila; da inizio pandemia i contagiati totali sono stati più di 218mila.

Divieto di spostamento tra le regioni fino al 25 febbraio

Anche per la provincia di Latina e per tutto il Lazio resta valido fino al 25 febbraio il divieto di spostamento tra le Regione. Lo scorso venerdì 12 febbraio, infatti, è arrivato dal Consiglio dei Ministri, l’ultimo dell’era del Conte-Bis, il via libera al decreto legge che proroga il blocco degli spostamenti tra le Regioni, anche quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio (qui la notizia).

Vaccino Astrazeneca: dal 15 febbraio anche a Latina

Partiranno lunedì 15 febbraio anche a Latina le somministrazioni del vaccino Astrazeneca. Sarà destinato in prima battuta al personale sanitario, medici libero professionisti e farmacisti, under 55, che avevano manifestato la volontà di ricevere il siero ed erano rimasti esclusi a causa della carenza delle dosi del siero Pfizer. Nel territorio pontino due centri vaccinali sono stati individuati all'ospedale di Terracina e presso il centro sociale di via Vittorio Veneto a Latina (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento

Gallery