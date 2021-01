Coronavirus Latina: contagi in risalita in provincia e nel Lazio. Il punto sui vaccini

In risalita la curva dei contagi da coronavirus nelle scorse 24 ore sia nella provincia di Latina che in tutto il Lazio. Nel territorio pontino dopo due giorni di “tregua” (i nuovi positivi martedì erano stati 106 e lunedì 119) i casi giornalileri ieri, mercoledì 13 gennaio, sono tornati abbondantemente sopra quota 200: ben 247 quelli comunicati dalla Asl con il bollettino, un dato che si mantiene in linea con la media del mese di gennaio: in 13 giorni, infatti, sono stati 2714 i contagi accertati nei comuni pontini; sono invece 17258 da inizio pandemia.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

E non si arrestano nel territorio pontino neanche i decessi. Ieri la Asl con il report giornalieriìo ha dato comunicazione anche di altri due morti (i pazienti che erano residenti a Sezze e Terracina). Da inizio pandemia i decessi di pazienti residenti nella provincia di Latina sono stati 285, 34 dei quali concentrati nel solo mese di gennaio.

Coronavirus Lazio: contagi in aumento

Come detto anche nel Lazio ieri è stato registrato un aumento del numero dei contagi giornalieri in confronto al giorno precedente: ieri sono stati 1612 i casi (231 in più); è risalito di un punto percentuale il rapporto tra positivi e tamponi tornando a quota 11%. E la giornata di mercoledì 13 gennaio ha fatto registrare anche un aumento dei ricoveri (ieri erano 2892, con 21 unità in più rispetto a martedì); in calo invece le terapie intensive (ieri erano 313 ben 13 in meno rispetto ai 326 di martedì). Da inizio pandemia i guariti hanno superato quota 100mila mentre sono stati quasi 184mila i contagi totali, 4259 i decessi. Ad oggi si contano oltre 78mila positivi.

Coronavirus: Latina e Lazio a rischio zona arancione

Anche la provincia di Latina ed il Lazio verso la zona arancione. Venerdì, domani, il Ministero della Salute stilerà i nuovi provvedimenti ed il rischio di misure più stringenti, visti anche i numeri, si fa sempre più concreto anche per il territorio pontino come per il resto della regione. Nell'ultimo rapporto settimanale dell'Istituto superiore di Sanità l’indice Rt del Lazio era a 0,99; la proiezione è dell’1.1. Ma nel Lazio resta alta anche la pressione sugli ospedali. Stando ai dati forniti dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, i posti letto delle terapie intensive occupati sono oltre la soglia minima del 30% per le terapie intensive e del 40% per le aree non critiche individuate dal decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 (qui la notizia completa).

Coronavirus Lazio, quasi 85mila i vaccini

Il punto sulla campagna vaccinale nel Lazio. Il contatore alle 20 di ieri sera si è fermato a 84813 dosi somministrate in queste prime settimane nelle Asl di tutta la regione, di cui 4841 nella provincia di Latina. Un primo aggiornamento è stato fornito già questa mattina da Salute Lazio: sono arrivati a 85201 i vaccini in tutto il Lazio (più di 52mila donne vaccinate e quasi 33mila uomini); nella provincia di Latina sono state inoculate quasi 4900 dosi.

Gli effetti della pandemia sui lavoratori: lo studio della Uil

Pesantissime le ricadute della pandemia sui lavoratori del territorio pontino. La Uil di Latina rende noti i dati emersi da un focus realizzato all'insieme all'istituto di ricerca Eures, che ha appunto analizzato gli effetti sull'economia dell'emergenza sanitaria. Un dato su tutti spiega quanto sia pesante la crisi: sono infatti 17,3 milioni le ore di cassa integrazione concesse a Latina e provincia da gennaio a novembre 2020 (qui i dettagli della notizia).

Scuola, i sindacati al prefetto: "Le priorità per un rientro in sicurezza"

Presidi sanitari fuori e dentro le scuole, trasporti potenziati e dedicati esclusivamente a docenti e alunni, turno unico con ingresso sorvegliato a scaglioni per evitare assembramenti: queste alcune delle priorità in vista di un rientro in classe il prossimo 18 gennaio per gli studenti delle superiori. I sindacati della scuola della provincia di Latina hanno presentato le misure al prefetto Maurizio Falco nel corso di un tavolo che si è riunito nei giorni scorsi (qui la notizia). Lo stesso prefetto Falco nella giornata di lunedì 11 febbraio, giorno della mobilitazione degli studenti, si è confrontato anche con i ragazzi delle scuole pontine (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento