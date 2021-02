Coronavirus, a Latina e nel Lazio contagi in calo ad inizio settimana. Si parte con il vaccino AstraZeneca

In provincia 50 nuovi casi ieri, 760 in tutta la Regione dove sono diminuiti anche ricoveri e terapia intensive. Primo giorno in zona rossa a Roccagorga

La settimana si è aperta con un numero di nuovi casi in calo rispetto al weekend scorso, sia nella provincia di Latina che nel Lazio. Ieri i contagi da coronavirus nel territorio pontino sono stati 50 mentre i positivi domenica erano stati 97 e sabato 131. Analogo discorso nel Lazio dove i casi ieri sono stati 760 (809 domenica e 1060 sabato). Nei primi 15 giorni di febbraio i contagi in tutto il territorio pontino sono così arrivati a 1603 mentre nello stesso periodo di gennaio erano stati 3143, più del doppio.

Coronavirus Latina: rallenta la crescita dei decessi

Nelle ultime 72 ha rallentato nel territorio pontino anche al crescita del numero delle morti legate al coronavirus: dopo i picchi dei giorni precedenti ieri nel bollettino della Asl era riportato un decesso (lo stesso dato di sabato e domenica), quello di un paziente residente a Terracina. Salgono così a 33 le vittime nel solo mese di febbraio, mentre sono 380 i decessi in tutto il territorio pontino da inizio pandemia.

Coronavirus: Roccagorga in zona rossa

E quello di ieri è stato anche il primo giorno in zona rossa per Roccagorga. Il paese si è risvegliato con i controlli ai varchi e con tutta una serie di misure più restrittive da rispettare. L’ordinanza è stata firmata nella serata di domenica dal presidente della Regione Zingaretti ed è ufficialmente entrata in vigore nella giornata di ieri quando il sindaco ha emanato anche due nuovi provvedimenti con cui è stata disposta anche la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole e la chiusura del cimitero, al fine di limitare il più possibile gli ulteriori spostamenti in paese.

Nel Lazio per due giorni consecutivi contagi sotto quota mille

Ieri secondo giorno con i nuovi casi sotto quota mille per il Lazio: sono stati 760 (-49) quelli riferiti dall’Assessorato alla Sanità della Regione che ha dato notizia anche di 34 decessi (in totale sono 5506) e 1885 guariti (più di 176mila da inizio pandemia). Nelle scorse 24 ore in tutta la regione è stata registrata anche una diminuzione delle terapie intensive (in totale 254) e dei ricoveri (in totale 2090), mentre il rapporto tra positivi e tamponi è sceso al 6% (il 4% se si considerano anche gli antigenici). Gli attuali positivi ad oggi sono poco più di 38mila mentre i contagi totali da inizio pandemia hanno superato quota 220mila

Vaccini, dal 18 febbraio prenotazioni per il personale scolastico

Da giovedì 18 febbraio il personale scolastico e universitario potrà prenotare il proprio vaccino anti covid. Spiegano dall’Assessorato alla Sanità, che può prenotare la vaccinazione il personale scolastico e universitario assistito dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di base convenzionato con il Servizio sanitario della Regione Lazio. Le somministrazioni avranno inizio, invece, lunedì 22 febbraio (qui tutte le informazioni).

Al via anche in provincia le vaccinazioni con siero Astrazeneca

Intanto nella giornata di ieri nella provincia di Latina sono iniziate le somministrazioni del vaccino Astrazeneca. Due i centri vaccinali allestiti sul territorio: presso un'ala del centro sociale di via Vittorio Veneto a Latina e presso l'ospedale Fiorini di Terracina. Si procede in prima battuta con il personale medico ancora non vaccinato. A Roma invece sono iniziate le somministrazioni anche alle forze dell'ordine (qui tutti i dettagli).

Divieto di spostamento tra le regioni fino al 25 febbraio

Anche per la provincia di Latina e per tutto il Lazio resta valido fino al 25 febbraio il divieto di spostamento tra le Regione. Lo scorso venerdì 12 febbraio, infatti, è arrivato dal Consiglio dei Ministri, l’ultimo dell’era del Conte-Bis, il via libera al decreto legge che proroga il blocco degli spostamenti tra le Regioni, anche quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

