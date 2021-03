Coronavirus Latina: i contagi non si fermano. Nel Lazio cresce ancora il numero dei ricoveri

Non si fermano i contagi da coronavirus che continua a diffondersi anche nella provincia di Latina e nel Lazio. Ieri i nuovi casi sono stati 143, in aumento rispetto alle 24 ore precedenti (erano stati 86), oltre 1500 quelli riscontrati invece in tutto il Lazio, dove è salito anche il rapporto tra positivi e tamponi (ieri al 12% ma scende all’8% se si considerano anche gli antigienici).

Coronavirus Latina: altri 143 nuovi casi

Come detto sono stati 143 i nuovi casi nel territorio pontino che hanno fatto salire il totale da inizio mese a 1912, in aumento rispetto allo stesso periodo di febbraio quando erano stati 1603. I dati più alti sono stati riscontrati ieri ancora una volta a Latina città (29) e a Fondi (21), uno dei centri maggiormente attenzionati in questa fase della pandemia.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Nella giornata di ieri con il bollettino la Asl ha dato conferma anche del decesso di un paziente di Terracina, il terzo in altrettanti giorni. Sono 23 le morti legate al coronavirus nel mese di marzo in tutto il territorio provinciale, 181 solo nel 2021.

Coronavirus Lazio: la curva non scende

Non scende la curva dei contagi nel Lazio: 1536 i contagi comunicati ieri. Ma l’attenzione è alta anche per la pressione sugli ospedali: aumentano ancora infatti i ricoverati (+83 in 24 ore) che sfiorano quota 2300, mentre sono quasi 300 le terapie intensive occupate. In crescita anche il dato degli attuali positivi, oltre 43mila.

Sospeso il vaccino AstraZeneca

Ma a tenere alta l’attenzione ieri è stata la decisione dell’Aifa di sospendere, in via precauzionale, anche in Italia la somministrazione del vaccino Astrazenca. Una decisione, è stato spiegato, "assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paesi europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso". Inevitabili le ripercussioni anche in provincia di Latina e nel Lazio dove le prenotazioni sono al momento bloccate. Di un “danno enorme” ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato (qui i particoalri sulla notizia).

Proseguono le vaccinazioniper gli over 80 e i fragili

Intanto dall’Unità di Crisi della Regione hanno rassicurato che le vaccinazioniper per gli over 80 e i fragili proseguono normalmente. “Per quanto riguarda le vaccinazioni per gli over 80 anni e le categorie estremamente vulnerabili e i disabili con invalidità al 100% con accompagno (codice C02), le attività di prenotazione e somministrazione continueranno regolarmente presso i siti di vaccinazione che attualmente utilizzano i vaccini Pfizer e Moderna. Così come proseguiranno anche le vaccinazioni a domicilio per gli over 80 seguendo le disponibilità e le quantità dei vaccini a disposizione. Pertanto invitiamo coloro che hanno una prenotazione con questi vaccini a recarsi regolarmente presso il punto vaccinale”.

Coronavirus, le altre notizie

