Coronavirus Latina, mille contagi questa settimana in provincia. Triste il bilancio dei decessi

Sali e scendi nella curva dei contagi questa settimana nella provincia di Latina: ieri i nuovi casi di coronavirus di cui ha dato notizia la Asl con il bollettino sono stati 100, in calo rispetto ai tre giorni precedenti (173 venerdì, 256 giovedì e 247 il giorno precedente). Nei sei giorni di questa settimana comunque sono stati 1001 i nuovi positivi riscontrati nel territorio, scendendo sotto il muro dei 200 che rappresenta la media dei casi registrati giornalmente in provincia a gennaio (sono 3246 in totale). Sono invece 17.787 i contagi accertati da inizio pandemia.

Coronavirus Latina: si aggrava il bilancio dei decessi

Ed è sempre più drammatico il bilancio dei decessi nella provincia di pontina: 3 i morti di cui ha dato notizia ieri la Asl di Latina a cui si aggiungono i decessi anche di due pazienti residenti fuori la provincia ma in carico all’Azienda sanitaria locale pontina. Nel solo mese di gennaio sono stati 45 i morti (16 solo questa settimana), 269 i decessi di soli pazienti pontina; numero che sale a 325 considerando anche i pazienti residenti fuori.

Coronaivrus Lazio: contagi in calo

In calo i contagi nelle scorse 24 ore nel Lazio: sono stati 1282 i casi comunicati dall’Assessorato alla Sanità dellaRegione con il consueto bollettino (oltre 12mila i tamponi e oltre 17mila i test antigenici). In calo ieri le terapie intensive (sono 286) mentre sono aumentati i ricoveri (2792); il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. Da inizio pandemia sono stati più di 188mila i casi totali nel Lazio, con oltre 106mila guariti, i decessi sono stati 4378; ad oggi gli attuali positivi sono più di 77mila.

Lazio e Latina in zona arancione

Da oggi il Lazio e la provincia pontina sono in zona arancione: misure più stringenti, come disposto dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza di venerdì, con i cittadini pontini che affronteranno così una nuova fase in parte conosciuta solo durante il periodo delle festività natalizie. Il Lazio, infatti, dall’inizio della suddivisione in fasce è sempre stato inserito tra le regioni in zona gialla (qui tutti i particolari sulle nuove misure).

Il punto sui vaccini

Secondo il dato aggiornato alle 9.30 di oggi e diffuso da Salute Lazio, sono 102.200 le dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna in tutta la regione. Sono sempre le donne quelle ad essere state vaccinate in numero superiore (quasi 63mila) rispetto agli uomini (poco più di 39mila). Nella provincia di Latina ad oggi sono state 5664 le dosi di vaccino inoculate.

Vaccini: dal primo febbraio sei settimane per gli ultraottantenni

Avviso pubblico della Regione rivolto ai medici di medicina generale, che saranno chiamati volontariamente ad aderire alla campagna di vaccinazione e a vaccinare a loro volta gli ultraottantenni. Il servizio, come annunciato dall'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, partirà il primo febbraio e il tempo previsto è di sei settimane (i dettagli della notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento