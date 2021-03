Coronavirus, avanzano i contagi a Latina e nel Lazio. Vaccini: la Regione si riorganizza

Ieri 140 nuovi casi nel Lazio e più di 1700 in tutta la regione. Appena ci sarà il via di Aifa, Lazio pronto a riprendere le vaccinazioni con AstraZeneca: il piano

Il coronavirus avanza ancora nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio. Nella giornata di ieri, mercoledì 17 marzo, sono stati 140 i nuovi casi nel territorio pontino, più di 1700 in tutta la regione, a fronte comunque di un numero più alto di tamponi. Rimanendo nella sola provincia di Latina hanno abbondantemente superato la soglia dei 2mila i contagi nel mese di marzo (2168), mentre a febbraio nei primi 17 giorni erano stati 1707.

Coronavirus Latina: 140 nuovi casi

Curva che, come detto, ieri nel territorio pontino ha toccato la punta dei 140 contagi registrati in 22 comuni con il dato più alto arrivato ancora una volta da Fondi con 23 casi. In doppia cifra anche Aprilia (19), Latina (17) e Terracina (17).

Coronavirus Latina: 9 decessi in tre giorni

Per il secondo giorno consecutivo ieri i decessi comunicati dalla Asl con il bollettino sono stati 4. Si tratta del dato più alto registrato nel mese di febbraio che ha fatto salire a 9 il numero dei morti solo questa settimana. I pazienti che non ce l’hanno fatta erano residenti ad Aprilia, Cori, Latina e Sabaudia. Continua a crescere, dunque, il numero dei deceduti in questo anno di pandemia, arrivato a 442.

Coronavirus Lazio: la curva non scende

E non scende la curva nel Lazio dove ieri i casi sono stati 1728. Ha superato la quota dei 260mila il numero dei contagiati in tutta la regione in questo anno di pandemia, mentre sono più di 44mila al momento gli attuali positivi; le persone che sono riuscite a vincere la loro battaglia con il Covid sono state più di 210mila, 6255 quelle che invece non ce l’hanno fatta. Ad oggi sono più di 2400 i pazienti ricoverati, quasi 300 in terapia intensiva.

Vaccino Astrazeneca, la Regione si riorganizza

“Pronti a riprendere vaccinazioni con Astrazeneca appena ci sarà via libera Aifa - ha detto ieri l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. Il piano prevede di riprogrammare in automatico gli utenti con un preavviso di 48 ore presso gli stessi siti vaccinali completando il percorso di recupero in una settimana. Il cittadino riceverà un sms con la data, l’orario e il luogo della vaccinazione che è lo stesso dove si era prenotato”.

Oggi la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid

Si celebra oggi la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid istituita ieri dal Senato. Una data non casuale quella del 18 marzo: esattamente un anno fu registrato il numero più alto di decessi a causa della pandemia: 2.978. E anche il Comune di Latina ha deciso di aderire all’iniziativa lanciata dal presidente dell’Anci Antonio Decaro: alle 11 il sindaco Coletta osserverà un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta (qui la notizia).

Il caso a Latina: operatori della Asl vaccinati ma contagiati dal covid

Operatori della Asl contagiati dal covid dopo la vaccinazione con il siero Pfizer. Si tratta di un piccolo gruppo di operatori sparsi per la provincia, alcuni dei quali impiegati negli ospedali, individuato nell'ambito dello screening della sorveglianza sanitaria. Nessuno aveva sintomi e inoltre alcuni avevano già avuto il covid. Il caso studiato dalla Asl e dal Seresmi. Ma la Asl ribadisce che non è in discussione l'efficacia della vaccinazione (qui i dettagli della notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento