Coronavirus Latina: superata quota 18mila casi da inizio pandemia, oltre 300 i decessi

Il coronavirus sembra aver rallentato nelle scorse 24 ore la sua corsa nella provincia di Latina e nel Lazio: numeri in calo, infatti, sono stati registrati ieri, lunedì 18 gennaio, rispetto alla giornata di domenica. Sono stati 124 i contagi nel territorio pontino (194 domenica), accertati in 21 diversi comuni, e 872 nel Lazio (domenica erano stati 1243, a fronte di un numero più alto di tamponi). Soffermandosi sulla provincia di Latina si conferma il sali e scendi della curva in questi ultimi giorni. Dando uno sguardo ai numeri sono 3561 i casi totali accertati nel solo mese di gennaio, mentre il numero ha superato quota 18mila se estendiamo l’arco temporale a tutti e dieci i mesi di pandemia (sono 18105).

Coronavirus Latina: si aggrava il bilancio dei decessi

Ma è drammatico il dato dei decessi diffuso ieri dalla Asl con il bollettino: 7 i morti di cui è stata data notizia (due residenti a Latina e gli altri a Fondi, Norma, Sezze e Sonnino), che aggravano il già triste bilancio nel territorio pontino. Ha superato la soglia dei 300, infatti, il numero dei decessi da inizio emergenza tra i residenti nel territorio pontino (303), mentre sono 52 quelli concentrati nel solo mese di gennaio.

Si torna a scuola, gli studenti scioperano poi incontrano il prefetto

Rientro a scuola in presenza ieri anche per gli studenti della provincia di Latina. Ma lo stesso giorno è coinciso anche con una mobilitazione dei ragazzi che hanno partecipato ad una manifestazione indetta a livello nazionale. Diverse le problematiche che hanno messo in evidenza, non solo quelle legate al rischio di un aumento dei contagi, ma anche i disagi legati al doppio orario di entrata ed uscita da scuola, ai trasporti e le “temperature glaciali” causa il necessario ricambio d’aria e finestre aperte in classe (qui la notizia). Proprio per affrontare questi punti ieri il prefetto di Latina Maurizio Falco ha voluto incontrare i rappresentanti della Consulta degli studenti e i rappresentanti d’istituto dei licei Majorana e Dante Alighieri.

Coronavirus Lazio: contagi in calo nel Lazio

Come detto, in calo ieri i contagi in tutto il Lazio che dopo settimane sono scesi sotto quota mille (non accadeva dalla fine del mese di dicembre). Sono stati 872 a fronte però anche di un numero inferiore di tamponi processati (quasi 10mila tamponi e oltre 5 mila antigenici per un totale di oltre 15 mila test). I decessi sono stati 16 (sono4415 in totale) e i guariti 1021 (sono quasi 109mila in totale). Come riferito dall’Assessorato alla Sanità della Regione, nelle scorse 24 ore sono però aumentate le terapie intensive, che sono 315 (domenica erano 296) e i ricoveri, che sono 2885 (domenica erano 2766). I contagi totali da inizio pandemia hanno superato quota 190mila, mentre gli attuali positivi sono più di 77mila.

Vaccini agli ultra 80enni: ecco come fare per prenotarsi

Partiranno dall'inizio di febbraio le somministrazioni dei vaccini agli anziani over 80 del Lazio. L’Unità di crisi della Regione ha indicato quali sono le modalità attraverso cui sarà possibile prenotarsi. “Il taglio nelle forniture da parte di Pfizer ha imposto una rimodulazione del piano vaccinale per gli over 80 anni così, dopo una prima fase positiva di sperimentazione svolta presso l’Istituto Spallanzani e il Campus Bio-Medico di Roma, da lunedì 25 gennaio gli over 80 anni potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid sul sito SaluteLazio.it (PrenotaVaccinoCovid) basta solo il codice fiscale - viene spiegato dall’Unità di Crisi -. Si potrà scegliere uno dei 100 punti di somministrazione diffusi sul territorio regionale. In alternativa si potrà chiedere il vaccino al proprio medico di famiglia (ecco quali sono le modalità di prenotazione).

Il punto sui vaccini

Secondo il dato aggiornato alle 9 di oggi e diffuso da Salute Lazio, sono quasi 112mila le dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna in tutta la regione. Sono sempre le donne quelle ad essere state vaccinate in numero superiore (quasi 69mila) rispetto agli uomini (oltre 43mila). Nella provincia di Latina ad oggi sono state 6129 le dosi di vaccino inoculate.

Lazio e Latina in zona arancione

Da domenica 17 gennaio il Lazio e la provincia pontina sono in zona arancione: misure più stringenti, come disposto dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza di venerdì, con i cittadini pontini che affronteranno così una nuova fase in parte conosciuta solo durante il periodo delle festività natalizie. Il Lazio, infatti, dall’inizio della suddivisione in fasce è sempre stato inserito tra le regioni in zona gialla (qui tutti i particolari sulle nuove misure).

Coronavirus, le altre notizie

