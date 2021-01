Coronavirus, nel Lazio il contagio aumenta ancora: meno tamponi e più contagi

Aumentano nel Lazio i casi di Covid nel Lazio nonostante sia stato effettuato un numero minore di tamponi. L’ultimo bollettino medico reso noto dalla Regione ha reso noto che sono stati effettuati i quasi 2000 tamponi in meno ma nonostante ciò si registrano 146 casi in più. Sono poco più di 14mila i test molecolari effettuati e 1913 i casi positivi accertati nel Lazio. Sale il rapporto tra tamponi effettuati e positivi, ora al 13%. "I dati – ha commentato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato - segnalano un aumento dei casi e questo deve indurre alla massima prudenza e rigore".

Per quanto riguarda la provincia di Latina il nuovo anno si è aperto con 92 nuovi casi di Covid e tre vittime. Si tratta della metà dei contagi che si erano registrati il giorno precedente, 31 dicembre.

I nuovi casi in ogni comune

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, Latina conta 25 contagi, 12 la città di Formia, 9 Aptilia, 8 Fondi, 6 Cisterna, 5 Minturno, 4 Monte San Biagio, 3 Sabaudia, Santi Cosma e Damiano e Terracina, 2 Gaeta, Lenola e Sermoneta, uno infine nei comuni di Itri, Maenza, Norma, Pontinia, Prossedi, Roccagorga e Sezze.

A dicembre oltre 100 morti, tre vittime il primo gennaio

Gli ultimi due pazienti che hanno perso la vita a causa del covid nel 2020 erano residenti rispettivamente a Latina e Rocca Massima. E' tragico il bilancio dei morti nel mese di dicembre: sono stati infatti 101 in 31 giorni. Si tratta del dato più alto dall'inizio della pandemia, che supera anche i 95 decessi registrati nel mese di novembre. Dall'inizio della pandemia le vittime sono state complessivamente 251, la maggior parte delle quali concentrate proprio nei mesi della seconda ondata. Nel primo giorno del 2021 sono decedute altre tre persone, una residente a Latina, l'altra a Terracina e un ultima proveniente da fuori provincia.

Coronavirus Lazio: 1913 casi

Il bollettino della regione

Il totale dei casi esaminati dall'inizio della pandemia è di 164.964, di cui 76.361 attuali positivi, 84.811 guariti, 3.792 deceduti. Tra gli attuali pazienti positivi, ci sono 2752 ricoverati non in terapia intensiva, 305 in terapia intensiva, mentre 73.304 si trovano in isolamento domiciliare.

I dati delle province del Lazio

Nelle province si registrano 551 casi e cinque decessi nelle ultime 24 ore. Oltre ai 92 casi nella Asl di Latina, ci sono 279 contagi a Frosinone e due decessi, 107 casi a Viterbo e 73 a Rieti. Nella Capitale i contagi sono invece 807, nella provincia di Roma sono 555.

Latina in zona rossa fino domenica

Da ieri, 31 dicembre e fino a domenica 3 gennaio, anche la provincia di Latina torna in zona rossa. Le restrizioni valgono soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti e negozi, bar e ristoranti restano chiusi. Il nuovo anno comincia dunque all'insegna dei divieti (qui i particolari).

Nel Lazio effettuate 7697 vaccinazioni

Dal giorno dell'apertura della campagna a Roma, il 26 dicembre, nel Lazio sono state vaccinate finora 7697 vaccinazioni, tra Roma e le altre province del Lazio. Intanto, dopo la data simbolo del V-Day, prosegue nel territorio pontino la campagna di vaccinazione dedicata agli operatori sanitari della Asl di Latina. Sono state noculate altre 144 dosi di vaccino ad altrettanti operatori sanitari al Goretti. E da domani, 2 gennaio, si parte con postazioni negli ospedali di Fondi, Formia e Terracina (qui la notizia).