Coronavirus, non rallenta la corsa dei contagi a Latina e nel Lazio. Aumentano i ricoveri

Ieri sfiorati di nuovo i 200 casi giornalieri nella provincia pontina, più di 1800 in tutta la regione dove sono oltre 300 i ricoveri in più in una settimana. Il punto anche sui vaccini

Non rallenta la corsa dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina e nel Lazio dove da circa una settimana sono in vigore le nuove disposizioni della zona rossa. Ieri, sabato 20 marzo, sono stati quasi 200 i nuovi casi nel territorio pontino (195) e 1821 in tutta la regione.

Coronavirus Latina: 195 nuovi contagi

Dopo il picco di giovedì con 225 nuovi casi, ieri per il secondo giorno consecutivo il numero dei nuovi casi ha sfiorato quota 200; un andamento che non si registrava da settimane nella provincia pontina dove il virus ha ripreso a correre velocemente: nei sei giorni di questa settimana i casi sono stati più di mille (1018) mentre la scorsa settimana (da lunedì 8 a sabato 13 marzo) erano stati 734; in tutto il mese di marzo i positivi riscontrati tra i residenti della provincia pontina hanno invece raggiunto quota 2787 mentre a febbraio nello stesso arco temporale erano stati 1955.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Altri due decessi (di pazienti residenti a Castelforte e Priverno) sono stati poi comunicati ieri dalla Asl con il bollettino. Una settimana difficile quella che si sta per concludere per la provincia pontina che ha pagato un caro prezzo al Covid-19: sono state 15 le morti in questi sei giorni, che hanno fatto salire il totale nel mese di marzo a 37 (438 da inizio pandemia).

Coronavirus Lazio: tutti i dati

Nel Lazio ieri sono stati 1821 i nuovi casi, un dato che resta alto anche se ha fatto registrare una leggera flessione rispetto alle 24 ore precedenti. Ma continua a crescere il numero dei ricoverati (2484; una settimana fa erano 2172) mentre resta più o meno stabile quello delle terapie intensive occupate (309; una settimana fa erano 278). Hanno superato quota 47mila gli attuali positivi, mentre i contagiati totali in tutta la regione da inizio pandemia sono ormai più di 266mila; oltre 213mila persone sono poi guarite, 6340 sono i deceduti.

Vaccino ReiThera: parte la sperimentazione al Goretti

Una buona notizia per l'ospedale Goretti è data invece dalla partenza ufficiale della sperimentazione del siero ReiThera: lo scorso 19 marzo i primi cinque volontari hanno raggiunto l'ospedale per essere sottoposti ai prelievi, firmare il proprio consenso e poi ricevere la somministrazione. Circa 50 i volontari selezionati dall'ospedale (qui tutti i dettagli).

La Regione annuncia accordo con lo Spallanzani per la sperimentazione Sputnik

Novità in arrivo nel Lazio sul fronte dei vaccini. La Regione e lo Spallanzani di Roma sono vicini a chiudere un accordo per la sperimentazione in forma scientifica del vaccino Sputnik. Ad annunciarlo è stato oggi, 20 marzo, il presidente Nicola Zingaretti: "Questa è un'altra buona notizia - ha dichiarato - che ci permette di fare un salto in avanti sull'approvigionamento del vaccino, in attesa ovviamente di autorizzazione formale dell'Ema, per quanto riguarda lo studio sulle varianti". Insieme all'assessore D'Amato è stato poi fatto il punto sulla copertura vaccinale della popolazione over 80 e sull'approvvigionamento dei vaccini AstraZeneca (la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento