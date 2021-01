Coronavirus Latina, in media 200 casi giornalieri in provincia. D’Amato: “Prevediamo un Rt in calo nel Lazio”

In media sono stati 200 i contagi da coronavirus giornalieri nella provincia di Latina in questi primi 21 giorni di gennaio. Sono 4203, infatti, i casi registrati in queste tre settimane nei diversi comuni del territorio, con una media superiore rispetto quella accertata nel mese di dicembre quando alla fine i contagi totali erano stati 4880. Ieri i nuovi positivi sono stati 167, in calo rispetto ai due giorni precedenti (254 mercoledì e 221 martedì). Resta dunque alta l’attenzione nel territorio pontino da una settimana ormai in zona arancione come tutto il resto del Lazio.

Coronavirus Latina: drammatico il dato dei decessi

E c’è un dato che resta tristemente alto, quello dei decessi. Di altri 5 ha dato comunicazione ieri la Asl con il report giornaliero che hanno fatto salire a 65 il totale nel solo mese di gennaio. Due dei pazienti erano residenti a San Felice Circeo, gli altri a Terracina, Sonnino e Latina. Proprio il capoluogo pontino in queste settimane sta pagando il prezzo più alto a causa della diffusione del Covid-19; basti pensare che nei 4 giorni di questa settimana i decessi sono stati 7, 20 in tutto gennaio. Sono state, invece, 316 le morti legate al coronavirus in provincia nei dieci mesi tra marzo ed oggi.

Coronavirus Lazio: si prevede un Rt in calo

Nel Lazio si prevede “un valore Rt in calo di nuovo sotto a 1 e una riduzione del tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica per pazienti Covid”: a parlare l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato a commento dei dati di ieri che riportavano 1303 nuovi casi e 36 decessi. In calo dunque i numeri delle terapie intensive (ieri erano 280 in diminuzione di 8 unità rispetto alle 24 ore precedenti) e dei ricoveri (ieri erano 2653, in diminuzione di 82 unità rispetto al giorno precedente). Da inizio pandemia in tutto il Lazio sono state più di 194mila le persone che si sono contagiate; quasi 117mila sono poi guarite, mentre sono 4571 i decessi.

Coronavirus Lazio: il punto sui vaccini

Secondo il dato aggiornato alle 8.40 di oggi e diffuso da Salute Lazio, sono oltre 125mila le dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna in tutta la regione; 7689 le persone a cui è stata inculata la seconda dose. Sono sempre le donne quelle ad essere state vaccinate in numero superiore (oltre 77mila) rispetto agli uomini (più di 45mila). Nella provincia di Latina ad oggi sono state quasi 7mila le dosi di vaccino inoculate; 195 le persone che hanno ricevuto la seconda dose.

Contagi nelle Rsa: le richieste dei sindacati

Sui contagi all'interno delle Rsa intervengono anche i segretari di Spi Cgil Beatrice Moretti e Raffaele D'Ettorre, di Fnp Cisl Umberto Coco e Giuseppe Di Prospero, Uilp Uil Carlo Pezzoli e Valerio Natale, che hanno sollecitato la Asl, il prefetto di Latina e il sindaco Damiano Coletta a riattivare il tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali dei pensionati. I segretari in particolare chiedono adeguate misure di prevenzione e una riorganizzazione generale complessiva delle residenze per anziani (la notizia).

Vaccini agli ultra 80enni: ecco come fare per prenotarsi

Partiranno dall'inizio di febbraio le somministrazioni dei vaccini agli anziani over 80 del Lazio. L’Unità di crisi della Regione ha indicato quali sono le modalità attraverso cui sarà possibile prenotarsi. “Il taglio nelle forniture da parte di Pfizer ha imposto una rimodulazione del piano vaccinale per gli over 80 anni così, dopo una prima fase positiva di sperimentazione svolta presso l’Istituto Spallanzani e il Campus Bio-Medico di Roma, da lunedì 25 gennaio gli over 80 anni potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid sul sito SaluteLazio.it (PrenotaVaccinoCovid) basta solo il codice fiscale - viene spiegato dall’Unità di Crisi -. Si potrà scegliere uno dei 100 punti di somministrazione diffusi sul territorio regionale. In alternativa si potrà chiedere il vaccino al proprio medico di famiglia (ecco quali sono le modalità di prenotazione).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento