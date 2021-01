Coronavirus, contagi in calo nel Lazio e in provincia di Latina

Flessione dei casi di Coronavirus sul territorio pontino: 103 i nuovi contagi comunicati dall'ultimo bollettino Asl. Numeri in calo anche a livello regionale: nel Lazio su oltre 12mila tamponi effettuati e oltre 14mila test antigenici, per un totale di quasi 27mila test, si registrano complessivamente 1.141 casi positivi (-162 rispetto al 21 gennaio), 53 i decessi (+17) e 2.327 i guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive.

"Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9% - spiega l'assessore alla Sanità D'Amato - ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. Il valore Rt è a 0.93, il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva scende dal 35% al 32%, il tasso di occupazione dei posti letto di area medica scende dal 45% al 43%. Leggermente in aumento il numero dei nuovi focolai in ambito familiare e diminuisce l’incidenza per 100 mila abitanti. Segnali di miglioramento, ma bisogna mantenere alta l’attenzione".

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

In calo rispetto a ieri anche il numero dei decessi: 2 quelli che sono stati registrati nelle scorse 24 ore, di una donna di 88 anni di Sonnino e di una di 71 anni di Fondi. Si tratta del dato più basso di questa settimana che ha toccato anche punte di 7 decessi in un giorno. In totale nel mese di gennaio sono state 67 le morti legate al coronavirus, 318 da inizio pandemia.

Il bollettino del Lazio

Ad oggi i casi di covid trattati nella regione sono stati in totale 195.340, di cui 71.446 attuali positivi, 119.270 guariti, 4624 deceduti. Tra gli attuali positivi, 2673 ricoverati, 289 pazienti in terapia intensiva, 68484 persone in isolamento domiciliare.

Vaccini over 80: slitta ancora la partenza

Slitta ancora l’avvio della campagna di vaccinazione per gli over 80 nel Lazio. Si parte l’8 febbraio, mentre le prenotazioni prenderanno il via una settimana prima. Gli aggiornamenti sulla situazione, dovuta ai ritardi nella consegna dei vaccini da parte di Pfizer, sono stati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Lazio (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: si prevede un Rt in calo

Nel Lazio si prevede “un valore Rt in calo di nuovo sotto a 1 e una riduzione del tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica per pazienti Covid”: a parlare l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato a commento dei dati di ieri che riportavano 1303 nuovi casi e 36 decessi.

Coronavirus Lazio: il punto sui vaccini

Secondo il dato aggiornato alle 13.40 di oggi e diffuso da Salute Lazio, sono quasi 129mila le dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna in tutta la regione; quasi 11mila le persone a cui è stata inculata la seconda dose. Sono sempre le donne quelle ad essere state vaccinate in numero superiore (quasi 79mila) rispetto agli uomini (quasi 50mila). Nella provincia di Latina ad oggi sono state 7042 le dosi di vaccino inoculate; 131 le persone che hanno ricevuto la seconda dose. Anche nel Lazio e nella provincia di Latina, però, la campagna di vaccinazione subisce ora un brusco rallentamento a causa dei ritardi nell'invio di nuove dosi da parte di Pfizer (qui la notizia).

Contagi nelle Rsa: le richieste dei sindacati

Sui contagi all'interno delle Rsa intervengono anche i segretari di Spi Cgil Beatrice Moretti e Raffaele D'Ettorre, di Fnp Cisl Umberto Coco e Giuseppe Di Prospero, Uilp Uil Carlo Pezzoli e Valerio Natale, che hanno sollecitato la Asl, il prefetto di Latina e il sindaco Damiano Coletta a riattivare il tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali dei pensionati. I segretari in particolare chiedono adeguate misure di prevenzione e una riorganizzazione generale complessiva delle residenze per anziani (la notizia).