Coronavirus Latina: quasi 4500 casi nel mese di gennaio in provincia, 70 i decessi

Non si ferma la diffusione dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: altri 174 nuovi casi sono stati comunicati ieri, sabato 23 gennaio, dalla Asl che ha dato anche notizia, però, di altri 557 positivi frutto di un’attività di recupero dei dati provenienti da tamponi effettuati presso laboratori privati. Numeri che raccontano la situazione allo stato attuale nella provincia di Latina dove la curva dei contagi non accenna ad invertirsi in maniera stabile. Nei 23 giorni di questo mese sono stati 4480 i contagi totali riscontrati tra i cittadini della provincia di Latina, oltre 19mila da inizio pandemia.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Non si arresta la drammatica scia dei decessi legati al coronavirus nella provincia di Latina: di altri 3 ha dato conferma ieri la Asl con il bollettino (2 dei pazienti erano residenti a Cisterna e uno a Latina). Sono 70 state le morti nel mese di gennaio nel territorio pontino, che arrivano a 312 da marzo scorso ad oggi.

Coronavirus Lazio: terapie intensive e ricoveri in calo

Casi in aumento ieri nel Lazio, mentre sono diminuiti i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Sono stati 1297 i contagi in tutta la regione, 42 i decessi e 2453 i guariti. Le persone ricoverate secondo i dati di sabato sono 2576 (venerdì erano 2673), le terapie intensive 283 (venerdì erano 289). I contagi totali da inizio pandemia sono oltre 19600, poco già di 70mila gli attuali positivi; sono quasi 122mila i guariti, 4666 i decessi.

Il punto sui vaccini

Secondo il dato aggiornato alle 8.40 di oggi e diffuso da Salute Lazio, sono quasi 137mila le dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna in tutta la regione; oltre 18mila le persone a cui è stata inculata la seconda dose. Sono sempre le donne quelle ad essere state vaccinate in numero superiore (quasi 84mila) rispetto agli uomini (quasi 52mila). Nella provincia di Latina ad oggi sono state 7314 le dosi di vaccino inoculate; 616 le persone che hanno ricevuto la seconda dose.

Vaccini over 80: slitta ancora la partenza

Slitta ancora l’avvio della campagna di vaccinazione per gli over 80 nel Lazio. Si parte l’8 febbraio, mentre le prenotazioni prenderanno il via una settimana prima. Gli aggiornamenti sulla situazione, dovuta ai ritardi nella consegna dei vaccini da parte di Pfizer, sono stati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Lazio (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento