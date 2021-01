Coronavirus Latina: non si fermano i decessi in provincia. Nel Lazio somministrate 150mila dosi di vaccino

Ieri contagi in calo nel territorio pontino ma ancora 5 decessi, meno di mille i casi nel Lazio dove però sono aumentati ricoveri e terapie intensive. In tutta la regione oltre 30mila persone hanno ricveuto la seconda dose di vaccino

La settimana si è aperta con un numero in calo di nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina, così come nel Lazio dove sono scesi sotto quota mille, anche se a fronte di un numero di tamponi in meno processati. In tutta la regione il rapporto tra positivi e tamponi è al 10% (ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%) e nelle scorse 24 ore è stato registrato anche un aumento delle terapie intensive e dei ricoveri.

Focalizzando l’attenzione sulla provincia pontina, ieri, lunedì 25 gennaio, per il quinto giorno consecutivo il numero dei contagi giornalieri è stato sotto il muro dei 200 (sono stati 125), in diminuzione rispetto anche ai due giorni precedenti (181 domenica e 174 sabato). Ma sono comunque 4786 i casi totali registrati nel territorio pontino in questo mese di gennaio, che hanno quasi eguagliato quelli registrati nel mese di dicembre (4880).

Coronavirus Latina: il triste bilancio dei decessi

Anche gennaio è il mese triste dei decessi: sono 76 quelli registrati in questi 25 giorni tra i residenti della provincia di Latina, mentre sono 327 da inizio pandemia. Nella giornata di ieri la Asl con il bollettino ha dato notizia della morte di altri 5 pazienti pontini (2 erano residenti a Latina gli altri a Gaeta, Pontinia e Sonnino), a cui si è aggiunta anche quella di un paziente che non era residente in provincia ma che comunque era in carico all’Azienda sanitaria locale.

Coronavirus Lazio: in amento ricoveri e terapie intensive

Come detto nelle scorse 24 ore è stato registrato un calo dei contagi in tutto il Lazio (874), a fronte, però, di un numero più basso anche di tamponi (oltre 8mila i tamponi e oltre 12mila gli antigenici per un totale di oltre 20mila test). Sono stati 40 i decessi (in totale sono 4722), oltre 2500 i guariti (oltre 126mila i totali). Le terapie intensive, mentre si attende il dato aggiornato di oggi, sono 287 (domenica erano 286), 2560 i ricoveri (domenica erano 2544). Sono quasi 199mila i contagi totali da marzo scorso ad oggi, oltre 67600 gli attuali positivi.

Il punto sui vaccini

Prosegue, anche se dovendo far fronte ai ritardi nelle consegne da parte di Pfizer, la campagna vaccinale in tutto il Lazio. Secondo il dato aggiornato alle 9.10 di oggi e diffuso da Salute Lazio sono quasi 150mila le dosi di vaccino somministrate in tutta la regione a quasi 92mila donne e e 58mila uomini; sfiorano le 31mila persone quelle che hanno ricevuto la seconda dose. Nella provincia di Latina ad oggi sono state quasi 8mila le dosi di vaccino inoculate; 1200 le persone che hanno ricevuto la seconda dose. Intanto il Lazio è la prima regione italiana per popolazione vaccinata con entrambe le dosi necessarie (qui la notizia).

In provincia di Latina quasi 500 contagi sul lavoro nel 2020

In provincia di Latina nel 2020 sono quasi 500 le infezioni da coronavirus contratte sul posto di lavoro; 273 le donne e 214 gli uomini che hanno denunciato all’Inail di essersi contagiati lavorando; un totale di di 487 casi di cui due mortali. Questi alcuni dei numeri che emergono dall’approfondimento che la Uil di Latina ha realizzato per analizzare le dirette ricadute della pandemia sui lavoratori del territorio pontino nell’anno appena trascorso (qui la notizia).

Dall’8 febbraio i vaccini per gli over 80

Parte infatti l’8 febbraio la campagna di vaccinazione riservata agli over 80 della Regione Lazio, mentre le prenotazioni prenderanno il via una settimana prima. Gli aggiornamenti sulla situazione, dovuta ai ritardi nella consegna dei vaccini da parte di Pfizer, sono stati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Lazio (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento