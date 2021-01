Coronavirus: in rialzo i casi in provincia. Lazio in zona gialla o arancione? Attesa per la decisione

A Latina 273 casi ieri. Nel Lazio Rt a 0.73 ed indicatori in calo nelle ultime due settimane; D’Amato: “Sul ritorno in zona gialla bisogna attendere le valutazioni dell’ISS e le determinazioni del Ministero"

Non si stabilizza la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina che ieri ha fatto registrare un altro picco verso l’alto: sono stati 273 i nuovi casi comunicati dalla Asl con il bollettino, arrivati dopo i 117 del giorno precedente ma soprattutto dopo i 49 di martedì, uno dei dati più bassi da novembre ad oggi. Numeri ancora alti, dunque, nel territorio pontino anche dopo le due settimane di misure più stringenti con l’inserimento del Lazio in zona arancione (dal 17 gennaio). Nel mese in corso sono stati 5225 i contagi accertati tra i residenti della provincia di Latina, già superiori a quelli registrati a dicembre.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

E non accenna a diminuire in provincia neanche il numero dei decessi; 6 quelli comunicati dalla Asl con il bollettino di ieri che hanno fatto salire ad 88 le morti legate al coronavirus nei 28 giorni di questo mese. Un triste bilancio per il territorio pontino che sta pagando pesantemente le conseguenze della diffusione del Covid-19; negli oltre 10 mesi di pandemia, infatti, i decessi sono stati 339.

Coronavirus Lazio: valore Rt a 0.73

Ma qual è la situazione nel Lazio? Il valore Rt, come riferito ieri dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, è a 0.73 in calo rispetto a quello di una settimana fa (il precedente della scorsa rilevazione era 0.94). “I tassi di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di area medica tornano entrambi al di sotto della soglia di allerta - ha aggiunto D’Amato -. In diminuzione l’incidenza e il numero dei nuovi focolai nella settimana di riferimento. Ci aspettiamo una valutazione del rischio con passaggio in area moderata tenuto conto che vi è una riduzione da due settimane di tutti gli indicatori. Bisogna mantenere alta l’attenzione. Sul ritorno in zona gialla bisogna attendere le valutazioni dell’ISS e le successive determinazioni del Ministero”.

Latina e Lazio in zona gialla o arancione?

La provincia di Latina e il Lazio, infatti, dopo due settimane potrebbero tornare di nuovo in zona gialla che prevede misure meno stringenti rispetto a quella arancione in cui si trova da due settimane. Si attende dunque la decisione ufficiale da parte del ministero della Salute Roberto Speranza prevista per oggi. Il passaggio in zona gialla, in virtù dei numeri fatti registrare in questi giorni dal Lazio appare possibile, ma nelle scorse ore ha iniziato a circolare anche l'ipotesi di uno slittamento per un'interpretazione più restrittiva dell'ultimo Dpcm (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Ieri sono stati 1263 i nuovi casi nel Lazio, 43 i decessi e 1481 i guariti (quasi 133mila). Numeri che raccontano di un leggero calo dei contagi rispetto al giorno precedente come anche dei decessi(4870); sono diminuiti i ricoveri (2458) mentre sono stabili le terapie intensive. Da inizio pandemia sono più di 200mila le persone che si sono contagiate, mentre ad oggi gli attuali positivi sono quasi 65mila.

Il punto sui vaccini

Secondo il dato aggiornato alle 9.10 di oggi e diffuso da Salute Lazio, sono oltre 171mila le dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna in tutta la regione; sono più di 51mila le persone a cui è stata inculata la seconda dose. Sono sempre le donne quelle ad essere state vaccinate in numero superiore (oltre 105mila) rispetto agli uomini (più di 66mila). Nella provincia di Latina ad oggi sono state più di 9mila le dosi di vaccino inoculate; sono oltre 2500 le persone che hanno ricevuto la seconda dose.

Aumentano i contagi a Sabaudia: il sindaco chiude le scuole

In virtù dell’aumento dei contagi in ambito scolastico il sindaco di Sabaudia ha disposto la chiusura le scuole fino al prossimo 3 febbraio. La didattica in presenza dunque si ferma e torna quella a distanza. Un’apposita ordinanza è stata emanata nei giorni scorsi che interessa la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado di entrambi gli Istituti scolastici del territori (qui i dettagli della notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento