Coronavirus Lazio, 943 nuovi contagi. Diminuiscono i ricoveri ma aumentano i decessi

Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-3.625) e quasi 14 mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 943 casi positivi (-195), 39 decessi (+12) e 1.498 guariti.

Diminuiscono i casi e i ricoveri, stabili le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città tornano a quota 400.

"Concordo con il Ministro Speranza - ha sottolineato l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato - sul fatto che la zona ‘gialla’ non è uno scampato pericolo. Con gli assembramenti si va dritti in zona ‘rossa’, chiedo il massimo rispetto delle regole. E’ stato fatto uno sforzo enorme per ritornare in fascia ‘gialla’ che rischia di essere vanificato dagli assembramenti che si sono visti nelle ultime ore. E’ meglio dire con chiarezza che se dovesse proseguire questa situazione è inevitabile un aumento dei casi e ulteriori misure di restringimento. E’ veramente da irresponsabili vanificare il lavoro fatto".

Coronavirus, altri 121 contagi nelle ultime 24 ore ma non ci sono decessi

„ I contagi in provincia

Resta stazionario il dato sui contagi da Coronavirus in provincia di Latina. Secondo i dati forniti dall’assessorato regionale alla sanità nelle ultime 24 ore sul territorio pontino si sono registrati 121 i nuovi casi (a fronte dei 114 segnalati nella giornata di ieri) e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore.“

Il bilancio dei decessi in provincia: 347 vittime da inizio pandemia

Ancora tre i decessi nelle ultime 24 ore: i pazienti erano residenti nei comuni di Latina e Terracina, mentre un terzo era originario di un comune al di fuori del territorio pontino. Sono dunque 96 nel mese di gennaio le vittime pontine, 347 invece quelle registrate da marzo ad oggi.

Nel Lazio, su quasi 13mila tamponi e 17mila antigenici per un totale di 30mila test, si registrano 1.138 casi positivi, 22 in meno rispetto ai contagi regionali di venerdì. Nelle ultime 24 ore ci sono stati inoltre 27 decessi e 1.553 i guariti. Diminuiscono i casi, i ricoveri, le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 3%", ha spiegato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.

Latina e il Lazio tornano in zona gialla

Latina e il resto del Lazio tornano in zona gialla. E' passata quindi la linea dalla Regione sull'interpretazione dei 14 giorni per il passaggio da una fascia all'altra. Dopo 14 giorni in zona arancione il territorio torna quindi nella fascia morbida a partire da lunedì 1 febbraio (qui la notizia). Questo sarà però l'ultimo fine settimana ancora in "arancione": ecco cosa si può fare.

Vaccini agli over 80: dal primo febbraio al via le prenotazioni

Inizieranno lunedì 8 febbraio le somministrazioni del vaccino contro il coronavirus riservato agli over 80 nella provincia di Latina e nel Lazio. Ma da lunedì 1 febbraio, parte il servizio di prenotazioni online sul sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. La Asl di Latina ha chiarito quali sono i punti vaccinali distribuiti sul territorio e dunque dove sarà possibile recarsi per essere sottoposti alla vaccinazione. Dalla Regione Lazio tutte le informazioni utili per prenotarsi.