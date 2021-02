Coronavirus: in provincia casi sotto quota 100 per due giorni consecutivi, in aumento nel Lazio

Ieri nel territorio pontino sono stati 97 i contagi, in tutta la regione 1164. Il punto anche sui vaccini e sulle prenotazioni per le somministrazioni agli over 80

Per il secondo giorno consecutivo nuovi casi di coronavirus sotto quota 100 nella provincia di Latina, mentre sono tornati a crescere ieri nel Lazio, con l’assessore regionale alla Sanità che ancora una volta ha rinnovato l’appello a non abbassare al soglia dell’attenzione. Sono stati 97 mercoledì 3 febbraio i contagi nel territorio pontino comunicati dalla Asl con il consueto bollettino; è scesa sotto il muro dei 100, quindi, la media dei casi giornalieri in questo inizio di mese (sono stati 41 martedì e 108 lunedì), con un andamento della curva in linea con gli ultimi giorni di gennaio.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Quattro i decessi di cui ha dato notizia ieri la Asl che si sono aggiunti agli 8 di martedì che hanno aggiornato tristemente il già drammatico bilancio delle morti legate al coronavirus nel territorio pontino negli 11 mesi di pandemia. Sono infatti arrivati a 358 i decessi, concentrati in particolare in questi mesi di seconda ondata, da novembre ad oggi.

Ok dell’Aifa agli anticorpi monoclonali

E' arrivato il via libera della commissione tecnico scientifica dell'Aifa, l’Agenzia italiana per il farmaco, all’uso di anticorpi monoclonali in Italia nella lotta al Covid. Due i tipi di monoclonali che hanno ricevuto l’ok: gli americani Regeneron ed Eli Lilly, quest’ultimo prodotto nello stabilimento Bsp Pharmaceuticals di Latina (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: contagi in aumento

Contagi in aumento ieri nel Lazio: sono stati 1164, anche se in corrispondenza di un aumento del numero dei tamponi. Sono stati poi 49 i decessi (5123 in totale) e oltre 2mila i guariti (oltre 14mila i totali). Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%; oltre ai casi ieri sono aumentati anche i ricoveri (2350) mentre sono diminuite le terapie intensive (279). “Bisogna mantenere alta l’attenzione” ha ribadito l’assessore D’Amato commentando questi dati. Intanto sono scesi sotto quota 60mila gli attuali positivi mentre i contagi totali da inizio pandemia hanno superato la quota dei 208mila.

Il punto sui vaccini

Secondo il dato aggiornato alle 9.10 di oggi e diffuso da Salute Lazio sono quasi 208mila le dosi di vaccino somministrate in tutta la regione a quasi 128mila donne ed oltre 82mila uomini; superano le 84mila le persone che hanno ricevuto la seconda dose. Nella provincia di Latina ad oggi sono state oltre 11.500 le dosi di vaccino inoculate; oltre 4700 le persone che hanno ricevuto già la seconda.

Vaccini agli over 80: il punto sulle prenotazioni

Dalla Regione arriva anche l’aggiornamento sull’andamento delle prenotazioni dei vaccini per gli over 80, iniziate lo scorso lunedì 1 febbraio. Alle 9.30 di oggi, 4 febbraio, le prenotazioni sono oltre 172mila, di cui quasi 16mila nella provincia di Latina. Le operazioni di somministrazione delle prime dosi inizieranno lunedì 8 febbraio; la Asl pontinaha chiarito quali sono i punti vaccinali distribuiti sul territorio e dunque dove sarà possibile recarsi per essere sottoposti alla vaccinazione (qui tutte le informazioni).

Coronavirus Sabaudia: riaprono le scuole

Riaprono oggi le scuole nella città di Sabaudia. Dopo una settimana di stop, riparte la didattica in presenza in tutte le primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’Istituto comprensivo Cencelli e dell’Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare e riaprono anche le scuole dell’Infanzia e gli asili nido comunali. Una settimana fa il sindaco Giada Gervasi, dopo un confronto con Asl, prefetto e dirigenza scolastica, aveva firmato un’apposita ordinanza che disponeva il divieto proprio della didattica in presenza nelle scuole della città in seguito ai numerosi casi di contagio (qui la notizia completa).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento