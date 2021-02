Coronavirus Latina: oltre 700 contagi a febbraio in provincia. Non dei fermano i decessi

I primi dati aggiornati di oggi: in provincia nuovi casi in calo rispetto alle 24 ore precedenti; sempre alto il numero dei morti

Sono di nuovo in calo rispetto agli ultimi due giorni i casi di coronavirus nella provincia di Latina: 112 quelli di cui ha dato notizia la Asl con il bollettino; ieri erano stati 178 e due in meno il giorno precedente. Nel mese di febbraio sono arrivati a 712 i contagi registrati, mentre i nuovi positivi in tutto il territorio pontino, compresi quelli riscontrati tra i non residenti nella provincia, sono arrivati a quasi 22mila da inizio pandemia.

Guardando l’andamento della diffusione del coronavirus tra i singoli comuni, notiamo che i numeri più alti arrivano ancora una volta dai grandi centri del territorio, come Aprilia (19), Latina città (17) e Terracina (12).

Coronavirus Latina: non si fermano i decessi

Altri 4 decessi oggi in provincia di Latina che fanno salire a 16 i morti nel solo mese di febbraio. Due dei pazienti erano ad Aprilia, uno a Monte San Biagio e uno al di fuori della provincia di Latina. Sono 16 i decessi nel solo mese di febbraio in provincia, 365 da inizio pandemia.

“Rispettare le regole, evitare gli assembramenti”

“E’ il primo weekend in zona ‘gialla’ e bisogna rispettare le regole, evitare gli assembramenti”: questo l’appello che è arrivato dall’assessore alla Salute D’Amato ai cittadini di tutta la regione nel primo fine settimana in zona gialla nel 2021 per il Lazio che durante le festività natalizie e per le successive due settimane era stato inserito nella fascia arancione. “Non vanifichiamo il lavoro fatto finora” ha aggiunto D’amato.

Il punto sui vaccini

Secondo il dato aggiornato alle 15.40 di oggi e diffuso da Salute Lazio sono quasi 226mila le dosi di vaccino somministrate in tutta la regione a quasi 138mila donne ed 87mila uomini; sono quasi 100mila le persone che hanno ricevuto la seconda dose. Nella provincia di Latina ad oggi sono state circa 12300 le dosi di vaccino inoculate; quasi 5500 le persone che hanno ricevuto già la seconda.

Vaccini agli over 80: il punto sulle prenotazioni

Dalla Regione arriva anche l’aggiornamento sull’andamento delle prenotazioni dei vaccini per gli over 80, iniziate lo scorso lunedì 1 febbraio. Alle 16 di oggi, 6 febbraio, le prenotazioni erano più di 204mila, di cui quasi 19mila nella provincia di Latina. Le operazioni di somministrazione delle prime dosi inizieranno lunedì 8 febbraio; la Asl pontinaha chiarito quali sono i punti vaccinali distribuiti sul territorio e dunque dove sarà possibile recarsi per essere sottoposti alla vaccinazione (qui tutti gli aggiornamenti).

Diminuisce la pressione sull'ospedale

La sostanziale stabilità delle curva dei contagi degli ultimi giorni ha portato a ridurre la pressione ospedaliera al Goretti, soprattutto al pronto soccorso. Ha fatto il punto il sindaco di Latina Damiano Coletta in una diretta Facebook di ieri sera, 4 febbraio, insieme all'immunologo Francesco Le Foche. Il sindaco, dopo un colloquio con il direttore facente funzioni della Asl Giuseppe Visconti, che alcuni dei posti letto destinati ai pazienti contagiati sono stati riconvertiti in non covid (qui la notizia).

Vaccini e anticorpi monoclonali: il punto con l'immunologo Le Foche

Vaccini e anticorpi monoclonali: di questo si è parlato ieri semore nel corso della diretta Facebook del sidnaco di Latina Coletta con l'immunologo del policlinico Umberto I, Francesco Le Foche. Nel corso dell'incontro, utile non solo per dare un aggirnamento sulla situazione in provincia e all'ospedale Goretti, è stato fatto anche il punto sui vaccini disponibili e sulla nuova speranza contro il virus che arriva dagli anticorpi monoclonali, proprio in questi giorni autorizzati dall'Aifa anche in Italia (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento