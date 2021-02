Coronavirus Latina: superano quota 900 i contagi a febbraio in provincia, 19 i decessi

Si mantiene in linea con i giorni scorsi il dato di oggi, lunedì 8 febbraio, in riferimento alla diffusione del coronavirus nella provincia di Latina: sono 122 i nuovi casi comunicati oggi dalla Asl con il consueto bollettino. Nelle due giornate precedenti, quelle di domenica e sabato, i casi erano stati sempre 112. Salgono così a 944 i positivi riscontrati tra i residenti del territorio pontino nei primi giorni del mese di febbraio, mentre hanno superato quota 22mila i contagi totali da inizio pandemia (se si considerano però anche i casi riguardanti pazienti non residenti in provincia ed in carico alla Asl pontina).

Coronavirus Latina: altri 122 casi

Come detto sono 122 i nuovi casi oggi a fronte; poco più di 500 i tamponi effettuati nelle scorse 24 ore (tra molecolari e antigenici). I numeri più alti arrivano sempre da Latina (19 nuovi positivi) ed Aprilia (16 nuovi positivi), Formia (13) e Cisterna (10).

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Nelle scorse 24 ore sono poi stati registrati 70 guariti ed un decesso, quello di un paziente residente a Gaeta. In totale nel mese in corso sono stati 19 i decessi in provincia di Latina, che salgono a 368 se si considerano tutti gli 11 mesi di pandemia.

Vaccini agli over 80: si parte

Sono iniziate oggi, 8 febbraio, le operazioni di vaccinazione alla popolazione over 80. In totale in provincia alla fine di questa giornata saranno vaccinati con la prima dose 270 anziani, ma i prenotati totali hanno raggiunto ormai quota 20mila. I primi prenotati hanno raggiunto la tensostruttura dell'ospedale Goretti all'orario indicato e all'esterno non è stato registrato nessun problema di file o assembramenti. Molti erano accompagnati dai figli, qualcuno in coppia. Tutti molto sicuri e tranquilli e senza timori (qui il racconto della mattinata).

Il piano per Astrazeneca: si inizia dai 55enni a scalare

Sono in arrivo anche sul territorio pontino le dosi di siero Astrazeneca, che saranno destinate a partire dai 55enni a scalare. Si procederà in questo caso alla somministrazione non più per categorie professionali, come inizialmente ipotizzato, ma per anno di nascita. In questa fase della campagna vaccinale però la Asl conta di inserire anche alcune categorie sanitarie che erano rimaste fuori, come i medici liberi professionisti, gli odotontoiatri e i farmacisti. Questi ultimi, under 55, potrebbero essere vaccinati proprio con Astrazeneca. Si conta inoltre di aprire un'altra sede vaccinale nella città di Latina, che potrebbe essere collocata nella struttura del centro sociale di via Vittorio Veneto (qui tutti i dettagli).

La Regione: con Astrazeneca si procederà con 'metodo israeliano"

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'assessore alal Sanità D'Amato presenti questa mattina alla prima vaccinazione degli over 80 all'istituto Spallanzani. "Non è finita - ha commentato il presidente - abbiamo ancora davanti molti mesi, ma non c'è dubbio che incontrare e guardare negli occhi questi anziani che in questi mesi hanno rischiato più di tutti la vita per il covid è stato un bellissimo segnale di speranza". L'assessore ha invece spiegato che per le vaccinazioni con siero Astrazeneca si procederà velocemente con "metodo israeliano", per fasce di età e categorie individuate dal ministero, partendp dai 55enni.

Anticorpi monoclonali prodotti a Latina

"Voglio manifestare la mia grande soddisfazione per il lavoro e gli sforzi che Aifa, ministero della Salute e Lilly stanno impiegando per autorizzare l'uso dell'anticorpo monoclonale Bamlanivimab in Italia". A parlare è 'imprenditore Aldo Braca, fondatore e presidente della Bsp Pharmaceuticals, l'azienda con sede a Latina che produce l'anticorpo monoclonale di Ely Lilly di recente autorizzato dall'Aifa anche per l'Italia. "Si tratta - ha detto - di una decisione, che avevo auspicato, per poter supportare il piano pandemico verso l'uscita dal periodo che stiamo vivendo" (qui la notizia).

Il punto sui vaccini

Prosegue intanto la campagna vaccinale avviata lo scorso 29 dicembre nel territorio pontino e due giorni prima nel Lazio con il V-Day allo Spallanzani. Secondo il dato aggiornato alle 8 di oggi e diffuso da Salute Lazio sono oltre 231mila le dosi di vaccino somministrate in tutta la regione a quasi 142mila donne ed 89mila uomini; sono quasi 104mila le persone che hanno ricevuto la seconda dose. Nella provincia di Latina ad oggi sono state più di 12.400 le dosi di vaccino inoculate; quasi 5600 le persone che hanno ricevuto già la seconda.

Coronavirus, le altre notizie

