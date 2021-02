Coroanvirus Latina: stabile la curva dei contagi. Record di vaccinati in un giorno nel Lazio

Ieri 122 casi in provincia, 10 in più rispetto ai due giorni precedenti, sotto quota 1000 invece in tutta la regione. Nelle scorse 24 ore somministrate 9mila dosi di vaccino nel Lazio, 3601 agli over 80

E’ stabile la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina e nel Lazio, mentre quella di ieri, lunedì 8 febbraio, è stata la giornata dell’avvio delle vaccinazioni agli over 80 nel territorio pontino come nel resto del Lazio. I casi nelle scorse 24 ore sono stati 122 (10 in più rispetto ai due giorni precedenti), con i dati più alti che si sono concentrati nei grandi centri. In totale a gennaio sono arrivati a 946 i contagi tra i residenti del territorio pontino, con una media di 135 casi ogni giorno.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Da inizio febbraio sono 19 i decessi registrati tra i residenti della provincia di Latina; un dato aggiornato ieri dopo che la Asl ha dato comunicazione della morte di un paziente di Gaeta di 85 anni. Sono invece 368 i cittadini della provincia che in questi 11 mesi di pandemia hanno purtroppo perso la loro battaglia contro il coronavirus.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Contagi ancora sotto quota mille ieri nel Lazio (sono stati 782), ma a fronte di un numero inferiore anche di contagi; nelle scorse 24 ore, poi, registrati anche 32 decessi (in totale sono 5291) e oltre 4mila guariti (sono quasi 159mila in totale). Scendono sotto quota 50mila gli attuali positivi mentre hanno superato la soglia dei 213mila i contagi totali negli 11 mesi di pandemia. Nella giornata di ieri, infine, sono aumentati anche i ricoveri (2248) e le terapie intensive (272).

Vaccini agli over 80: si parte

E’ stata una giornata importante quella di ieri per la provincia pontina e il Lazio che ha segnato l’avvio delle vaccinazioni agli over 80. In circa una settimana sono state circa 230mila le prenotazioni in tutta la regione (circa 10mila i domiciliari), quasi 20mila solo nel territorio pontino. La somministrazione delle dosi ha preso il via nella mattinata al Goretti e negli altri 4 punti vaccinali che sono distribuiti al momento sul territorio provinciale (sono 12 in totale; gli altri ancora non sono stati attivate perché mancano le dosi di vaccino). Grande soddisfazione è stata espressa dai primi vaccinati over 80 che ieri mattina hanno raggiunto la tecnostruttura del Goretti dove sono state inoculate alcune delle prime 270 dosi che ieri erano previste in provincia (qui la notizia completa).

Vaccinati: giornata record nel Lazio

Record di vaccinati ieri nel Lazio, sono state oltre 9 mila le somministrazioni. Gli aggiornamenti dall’Unità di Crisi. “Per gli over 80 non si sono registrate assenze e sono state somministrate tutte le 3.601 dosi prenotate per la giornata. Arriviamo così a 25 mila over 80 già vaccinati e oggi si supera la quota delle 240 mila dosi somministrate complessivamente e di queste circa 110 mila persone hanno già completato il percorso vaccinale”.

Si vaccina a 100 anni: simbolo della campagna

E’ stata la signora Angela, 100 anni, il simbolo della prima giornata di vaccinazione nel Lazio di ieri. Nata nel 1921, si è vaccinata nel presidio di Palestrina, in provincia di Roma (Asl Roma/5): è un ex insegnante che ha dato la carica a tutti gli operatori, riferisce l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio.

Il piano per Astrazeneca: si inizia dai 55enni a scalare

Sono in arrivo anche sul territorio pontino le dosi di siero Astrazeneca, che saranno destinate a partire dai 55enni a scalare. Si procederà in questo caso alla somministrazione non più per categorie professionali, come inizialmente ipotizzato, ma per anno di nascita. In questa fase della campagna vaccinale però la Asl conta di inserire anche alcune categorie sanitarie che erano rimaste fuori, come i medici liberi professionisti, gli odotontoiatri e i farmacisti. Questi ultimi, under 55, potrebbero essere vaccinati proprio con Astrazeneca. Si conta inoltre di aprire un'altra sede vaccinale nella città di Latina, che potrebbe essere collocata nella struttura del centro sociale di via Vittorio Veneto (qui tutti i dettagli).

