Coronavirus: curva in crescita a marzo in provincia. Ospedali sotto pressione nel Lazio

Il mese di marzo si è chiuso nella provincia di Latina con 4377 contagi da coronavirus e 50 decessi. Un dato, il primo, in aumento rispetto a febbraio quando i casi sono stati 2820; in calo, invece, il numero dei decessi nelle ultime settimane. Ieri i positivi in più riscontrati tra i residenti del territorio pontino e comunicati dalla Asl con il bollettino sono stati 104, 112 invece i guariti.

Altri due decessi sono stati poi comunicati ieri dalla Asl con il report giornaliero, di pazienti che erano residenti a Fondi e Spigno Saturnia. Come detto, raggiunge la soglia dei 50 il numero delle morti legate al Covid-19 nel mese che si è appena concluso, in calo rispetto sia a febbraio (62) che a gennaio (96). Da inizio pandemia i decessi nella provincia di Latina sono stati 461.

A tenere alta la preoccupazione in queste settimana è però soprattutto la pressione sulle strutture ospedaliere. Secondo il bollettino della Asl di ieri, nelle 24 ore precedenti in provincia sono stati 9 i ricoveri, 34 dall’inizio della settimana. Ricoveri che nei reparti ordinari sono in crescita anche nel Lazio (secondo l’ultimo aggiornamento di ieri della Regione sono 3044 con un aumento di 15 unità rispetto al giorno precedente) anche se è stata registrata un leggera flessione nelle scorse 24 ore nelle terapie intensive occupate (-8 per un totale di 371) che comunque in 29 giorni hanno visto 159 nuovi ingressi. Secondo i dati Arenas (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) aggiornati al 31 marzo l’occupazione dei posti letto è al 39% per le terapie intensive (oltre la soglia di guardia del 30%), mentre per gli altri reparti è del 47% (la soglia stabilita dal Ministero della Salute è al 40%). “Attivato scenario IV per la rete ospedaliera” ha detto ieri l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato (qui i particolari).

Intano nella giornata di ieri nel Lazio sono stati 1800 i contagi comunicati dalla Regione, 38 i decessi e 1809 i guariti. Si aggiorna, dunque, il quadro generale: gli attuali positivi ad oggi sono poco più di 51mila mentre i contagi totali da marzo dell’anno scorso hanno superato la soglia dei 285mila; quasi 228mila le persone che sono poi guarite, 6644 i decessi.

Da due giorni il Lazio ha superato la soglia del milione di vaccinazioni. Secondo l’ultimo dato fornito dalla Regione alle 10 di oggi, giovedì 1 aprile, sono 1.049.958 le somministrazioni effettuate, di cui più di 69mila nella sola provincia di Latina. Ha superato quota 300mila, invece, il numero delle persone che hanno ricevuto anche la seconda dose in tutta la regione, oltre 21mila nel territorio pontino. Intanto, da stanotte sono iniziate le prenotazioni per la fascia d'età 67-66 anni (nati 1954 e 1955).

