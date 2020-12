Coronavirus Latina, in media 200 casi ogni giorno a novembre in provincia. Curva in calo nel Lazio

Novembre si è chiuso nel Lazio con il dato più basso degli ultimi 30 giorni con una curva dei contagi da coronavirus in calo, mentre l’ultimo dato in provincia di Latina è perfettamente in linea con la media giornaliera dei 200 casi fatta registrare questo mese. Sono stati 206 i nuovi positivi ieri comunicati dalla Asl con il consueto bollettino; in tutto il mese di novembre sono stati 6020 totali quasi il doppio di quanti ne erano stati accertati tra marzo ed ottobre.

Coronavirus Latina: pesante il bilancio dei decessi

Un mese nero quello di novembre in provincia che ha contato anche 95 dei 150 decessi totali legati al Covid-19. Altri 6 ( di cui uno residente fuori provincia) quelli comunicati ieri dalla Asl con con report giornliero, dopo la tregua concessa domenica con nessun decesso.

Coronavirus Latina: il quadro generale

Sono più di 7mila gli attuali positivi al 30 novembre nel territorio pontino; erano 2658 un mese fa. Sono 6864 le persone curate a domicilio mentre i ricoverati sono 150, tra i dati più bassi delle ultime settimane e 4 in meno rispetto al 31 ottobre scorso. I guariti sono arrivati alla cifra tonda dei 2500, quasi 1600 in più rispetto a 30 giorni fa. I contagi totali da inizio pandemia hanno raggiunto il numero di 9664, con un indice di prevalenza (il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti) che è di 168.

Coronavirus Latina: come si muove il virus

Dei 206 nuovi casi ieri 58 sono stati accertati a Latina città, 31 a Terracina. Gli altri sono stati riscontrati in 18 diversi comuni: Aprilia (18), Castelforte (1), Cisterna di Latina (10), Cori (6), Fondi (7), Formia (7), Gaeta (3), Maenza (1), Minturno (2), Monte San Biagio (2), Pontinia (4), Priverno (7), Roccagorga (3), Sabaudia (5), San Felice Circeo (2), Sermoneta (9), Sezze (19), Sonnino (11).

Coronavirus Lazio: scende la curva

Scende la curva dei contagi nel Lazio che ieri ha fatto registrare il dato più basso del mese, 1589 nuovi casi (su 20mila tamponi). Il rapporto tra positivi e tamponi è sotto l’8% ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che invita però a tenere sempre alta la guardia per non vanificare quanto di buono fatto fino ad ora. “I risultati ci spingono a proseguire in questa direzione, non bisogna abbassare la guardia, ora non ripetere gli errori di questa estate” ha detto.

Coronavirus Lazio: i dati aggiornati

Più di 90mila gli attuali positivi nel Lazio, mentre sono 119780 i contagi totali da inizio marzo. In Le terapie intensive sono 355, 3384 i ricoveri. I guariti sono arrivati a 27212, a 2367 i decessi

Il messaggio del sindaco Coletta alla città. "Grazie per l'affetto"

Dal letto dell’ospedale, dove è ricoverato da sabato, il sindaco di Latina Damiano Coletta ha voluto ringraziare la città per l’affetto ed il calore ricevuto in questi giorni. Il primo cittadino era infatti risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana. In occasione del Consiglio comunale di oggi ha voluto far arrivare alla città il suo messaggio. A leggerlo all’Assise, riunita in remoto, è stato il presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Colanzingari (il messaggio). Intanto domenica è arrivata la notizia di un altro sindaco positivo al covid. Si tratta di Roberta Tintari, primo cittadino di Terracina.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento