Coronavirus: il mese di aprile si chiude con 4377 contagi in provincia e 55 decessi

Il mese di aprile si è concluso con con 4.342 contagi da coronavirus totali registrati tra i residenti della provincia di Latina, per una media di 144 ogni giorno. Un dato che è rimasto in linea con quello del mese precedente restituendo, quindi, una curva stabile negli ultimi 30 giorni: a marzo, infatti i casi totali sono stati 4.377 per una media di 141 giornalieri. In lieve aumento i decessi che ad aprile, dopo i due comunicati ieri dalla Asl con il bollettino, sono stati 55, rispetto ai 50 del mese precedente.

Con il report di ieri, l’Azienda sanitaria locale ha dato notizia di 109 nuovi casi positivi in tutto il territorio provinciale (al netto dei positivi riscontrati a Bella Farnia con i test rapidi). Quasi un terzo sono concentrati nel territorio di Aprilia (29), altri 17 sono poi a Latina, 13 a Fondi e 10 nei centri di Sezze e Terracina. Per gli altri 12 comuni dove nelle 24 ore precedenti erano stati accertati nuovi casi la crescita si è fermata ad una cifra.

Zona rossa a Bella Farnia, ora screening in altri comuni

Ma quella di ieri che ha chiuso il mese di aprile, è stata la giornata della dichiarazione della zona rossa a Bella Farnia. Una decisione arrivata in conseguenza dei numerosi contagi restrati all’interno della comunità indiana e soprattuto in seguito ai numeri emersi dalla prima giornata di screening nella frazione di Bella Farnia: oltre 500 i test effettuati e 86 i positivi riscontrati. Proprio a causa dell'alta incidenza di positivi le istituzioni locali hanno valutato la necessità di attuare misure restrittive in tutta la zona; zona rossa che è stata dichiarata in gironata dalla regione con un'ordinanza: le restrizioni resteranno in vigore per le prossime due settimane (qui i particolari). Ma l'attività non si ferma: screening sulla popolazione indiana sono previsti anche in altri centri della provincia, a partire da lunedì 3 maggio a Borgo Hermada dove l'attenzione è molto alta. Intanto è intervenuto sulla situazione anche l'assessore regioale D'Amato: "Continua l'indagine epidemiologica da parte della Asl di Latina. Se l'incidenza dei casi Covid dovesse aumentare si estenderà la zona rossa" ha detto (qui la notizia).

Il punto sui ricoveri

Si allenta progressivamente, intanto, la pressione sulle strutture ospedaliere nel Lazio. Sono scesi sotto il muro dei 2200 i ricoverati in tutta la regione (sono 2182 secondo l’ultimo bollettino di ieri dell’Assessorato alla Sanità della Regione), sono invece 284 le terapie intenisve occupate. Secondo i dati riportati nel portale di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), e aggiornati al 29 aprile, la percentuale dei posti letto occupati nelle terapie intensive è scesa di un punto al 30% (la soglia indicata dal Ministero della Salute è al 30%), come anche quella dei posti letto occupati nelle aree non critiche che ora è al 34% (la soglia è al 40%). Stringendo il campo di analisi alla sola provincia di Latina, il il bollettino di ieri riportava 11 ricoveri, che si sono aggiunti ai 42 del resto di questa settimana (nella scorsa da lunedì 19 a venerdì 23 aprile erano stati 54).

Coronavirus Lazio: oltre mille contagi in un giorno

Si conferma sopra la soglia dei mille la crescita giornaliera dei contagi nel Lazio: ieri, secondo il bollettino della Regione, sono stati 1.151 su oltre 38mila test effettuati tra molecolari e antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6%, ma scende al 2% se si considerano anche gli antigenici. Sono stati 26, invece, i decessi, più di 1700 i guariti. Questo il quadro aggiornato nel Lazio: i contagi totali da inizio pandemia sfiorano ora quota 324mila mentre sono meno di 45mila gli attuali positivi; oltre 270mila le persone guarite e 7673 i decessi.

La campagna vaccinale

Prosegue la campagna vaccinale: “l’attività - ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - non si fermerà nemmeno il 1° maggio; i nostri operatori garantiranno le somministrazioni, un ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo”. Intanto da venerdì 30 aprile sono partite le prenotazioni per la fascia d'età 59 - 58 anni (nati 1962 e 1963), mentre da questa notte quelle per le persone che rientrano nella fascia tra 18 e 49 anni con comorbidità, secondo i codici di esenzionere. Stringendo il campo nella provincia pontina, da lunedì 3 maggio riprendono le somministrazioni sulle isole di Ponza e Ventotene (qui la notizia).

Il punto sulle somministrazioni nel Lazio

Facendo parlare i numeri, secondo il dato aggiornato da Salute Lazio alle 9 di oggi, sono 1.922.041 le vaccinazioni effettuate in tutta la regione sino ad oggi con oltre 615mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose completando il ciclo vaccinale; nella provincia pontina, sono invece più di 135mila le dosi somministrate, oltre 40mila quelli che le hanno ricevute tutte e due.

Coronavirus, le altre notizie