Coronavirus Latina: altalena di contagi in provincia, i decessi non si arrestano

Altalena di contagi da coronavirus nella provincia di Latina: nei primi tre giorni di questa settimana i casi sono passati dai 121 di ieri, mercoledì 9 dicembre, ai 210 dell’Immacolata ai 162 di lunedì. C’è un dato, invece, che è rimasto stabile nelle ultime 48 ore, quello dei decessi: 4 quelli di ieri tra i pazienti pontini (a cui se ne aggiunge un altro di un paziente residente fuori provincia) e altrettanti erano stati martedì.

Coronavirus Latina: il triste bilancio dei decessi

Reta dunque drammatico il bilancio dei decessi anche in questo mese di dicembre in cui il territorio pontino ha pianto la morte di 32 pazienti che erano risultati positivi al coronavirus; sono 182 i decessi totali da inizio pandemia, la maggior parte dei quali concentrati proprio in questa seconda ondata.

Coronavirus Latina: i numeri in provincia

I contagiati totali sono 11295 da inizio pandemia in tutto il territorio pontino; di questi 3707 sono poi guariti mentre ad oggi si contano ancora 7406 attuali positivi di cui 7295 sono in cura presso il proprio domicilio. Sono 111 i ricoveri, che continuano a scendere. L’indice di prevalenza (vale a dire il numero delle persone risultate positive su 10.000 abitanti) è arrivato a 196,35.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Nel Lazio ieri sono stati invece 1297 i contagi comunicati dall’Assessorato alla Sanità della Regione, a fronte però di meno tamponi rispetto alla giornata precedente. Quelli totali da inizio pandemia sono arrivati a 134425, cono 37873 persone che sono guarite (1455 ieri), mentre sono 2734 i decessi (33 ieri). La nota positiva della gironata di mercoledì arriva quindi dal numero superiore dei guariti in 24 ore rispetto ai nuovi casi. In calo, dunque, gli attuali positivi che sono secondo l'ultimo aggiornamento 93818, i ricoveri 3109 e 342 le terapie intensive.

Vaccinazioni antinfluenzali nell'81% delle Rsa del Lazio

"Ad oggi nella Regione Lazio si è completata la vaccinazione antinfluenzale nell'81% delle strutture Rsa". Lo ha comunicato in una nota l'Unità di crisi della Regione Lazio. "Nello specifico - si legge - è stata eseguita la vaccinazione in 633 strutture Rsa, di cui: 50 nella Asl Roma 1, 55 nella Asl Roma 2, 34 nella Asl Roma 3, 87 nella Asl Roma 4, 128 nella Asl Roma 5, 77 nella Asl Roma 6, 29 nella Asl di Frosinone, 36 nella Asl di Latina, 75 nella Asl di Rieti e 62 nella Asl di Viterbo. Nelle restanti 141 strutture prosegue l'attività per completare le vaccinazioni".

Gli orari dei drive-in durante le feste

Per quanto concerne il servizio dei drive in, in previsione delle prossime festività natalizie ci saranno delle variazioni di orario. In particolare, il servizio sarà attivo dalle 8:30 alle 13 nelle giornate del: 8, 24, 26, 31 dicembre 2020 e 6 gennaio 2021. Chiusura totale invece nelle giornate del 25 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021. Rimarrà sempre aperto il drive in lunga sosta di Fiumicino e l'aeroporto di Ciampino secondo disponibilità in base ai voli aerei (qui tutti i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento