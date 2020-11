Coronavirus Latina, 1500 casi positivi da inizio mese. D’Amato: “Basta assembramenti”

Sono 1500 i casi di coronavirus che sono stati registrati in tutta la provincia di Latina da inizio novembre; 3984 gli attuali positivi e 200 i ricoverati, secondo l'ultimo aggiornamento di ieri, lunedì 9 novembre. Questi i dati che fotografano la situazione attuale nel territorio pontino dopo che ieri la Asl ha dato comunicazione di altri 162 nuovi positivi. Da sottolineare il dato dei decessi: sono 27 nel mese di novembre - se si contano anche i 6 pazienti deceduti non residenti nella provincia di Latina -, quasi un terzo dei totali registrati da inizio pandemia che sono 76.

Coronavirus Latina: la conferenza dei sindaci

Il quadro è stato delineato proprio ieri nel corso della conferenza dei sindaci convocata dal primo cittadino Damiano Coletta alla presenza del direttore generale della Asl Giorgio Casati. Durante l’incontro è stato fatto il punto sui contagi, l'organizzazione della rete ospedaliera, la diagnostica, la scuola e la risposta alle misure restrittive adottate sul territorio. "A Latina registriamo contagi che hanno un incremento lineare tendente al plateau ma non esponenziale come in altre province e questo va ricondotto alle misure prese in ambito provinciale a settembre. Abbiamo goduto di qualchegiorno di vantaggio” ha spiegato il direttore Casati il quale ha sottolineato anche come, in riferimento alle misure introdotte con l'ultimo Dpcm, per abbassare la curva dei contagi sia necessario anche il comportamento responsabile di ognuno di noi. "E' chiaro che le restrizioni funzionano se vengono rispettate" ha detto (qui tutti i dettagli della notizia).

Coroanvirus Latina: la mappa dei nuovi contagi

Sono stati 162 i nuovi contagi ieri nel territorio pontino; il dato più alto arriva sempre da Latina città con 39 casi; gli altri sono stati registrati in 23 diversi comuni: Aprilia (21), Castelforte (1), Cisterna(10), Cori (2), Fondi (20), Formia (5), Gaeta (5), Itri (1), Latina (39), Lenola (1), Minturno (5), Norma (2), Pontinia (1), Priverno (7), Prossedi (1), Roccagorga (3), Roccasecca dei Volsci (1), Sabaudia (9), San Felice Circeo (5), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (3), Sezze (6), Sonnino (1) e Terracina (12).

Coronavirus Latina: sono quasi 4mila gli attuali positivi

Sono quasi 4mila gli attuali positivi in provincia di Latina - 3984 - con i ricoverati che sono saliti a quota 200. I contagi totali da inizio pandemia sono arrivati a 5245, con un indice di prevalenza - vale a dire il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti - che è salito a 91,18; i guariti sono 1189.

Goretti: allestita una tensostruttura

Intanto nella giornata di ieri all’esterno dell’ospedale Goretti di Latina sono iniziati i lavori per allestire una tensostruttura che avrà lo scopo di facilitare le operazioni di accoglienza dei pazienti covid trasferiti dal 118. E' in grado di ospitare 22 posti e sarà attiva dalle 8 alle 20, consentendo la presa in carico dei pazienti in ambulanza in tempi più rapidi (qui tutti i dettagli).

Coronavirus Lazio: 53274 gli attuali positivi

Sono stati 2.153 ieri i contagi nel Lazio con un leggero calo, però, del numero dei tamponi che sono stati più di 22mila. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 9%. Dando uno sguardo ai numeri, sono 53274 gli attuali positivi in tutta la regione, con 237 persone ricoverati in terapia intensiva (un dato stabile da alcuni giorni). I ricoverati sono 2761, i casi totali da inizio pandemia 67967, i guariti 13264, i decessi 1429.

D’Amato: “Basta assembramenti”

“Basta assembramenti” ha detto ieri l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. "Comprendo la voglia di tornare alla normalità, ma non si è capito che siamo in una situazione di guerra alla pandemia e tali comportamenti aiutano solo il virus a colpire di più. Non facciamo il medesimo errore fatto in estate con il 'tana libera tutti' di cui oggi stiamo pagando le conseguenze. Stiamo facendo uno sforzo enorme per la tenuta del sistema ospedaliero, ma se i comportamenti sono questi - - ha aggiunto facendo anche riferimento alla folla di domenica a Roma e sul litorale - prevedo che rapidamente andremo incontro a un peggioramento. La rete ospedaliera, già sotto stress, non può tenere all'infinito e l'arma che abbiamo a disposizione più forte è quella del rigore nei comportamenti".

I drive-in attivi in provincia

Ricordiamo quali sono ad oggi i drive in operativi nella provincia di Latina. Da domenicaa è operativa la postazione per i tamponi antigienici allestita presso l’ospedale Icot nel capoluogo con percorso pedonale walk-in. Il servizio è operativo dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 13 la domenica. Resta operativo a Latina il drive in all'ex istituto Sani di viale Le Corbusier dalle 9 alle 18,30 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 13 la domenica. A Gaeta il drive in è attivo all'ex ospedale Di Liegro dalle 9 alle 15 dal lunedì al sabato in via Salita Cappuccini. Il drive-in di Aprilia è operativo dalle 9 alle 14 dal lunedì al sabato presso la Fiera (mercato dei fiori) in località Campoverde al Km 46,600 (direzione Latina) della Pontina. Infine il drive-in di Priverno è aperto dalle 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato presso la Casa della Salute di via Madonna delle Grazie.

Emergenza sanitaria, l'allarme dei sindacati

L'emergenza sanitaria in provincia di Latina sempre più difficile da gestire, l'ospedale Santa Maria Goretti in affanno e i "reparti rischiano il collasso". La denuncia arriva questa volta dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Latina Anselmo Briganti, Roberto Cecere e Luigi Garullo, che denunciano come "l'incontenibile afflusso dei malati covid al pronto soccorso renda insostenibili e altamente rischiose le condizioni di lavoro per il personale sanitario" e chiedono un incontro urgente all'Azienda sanitaria locale (la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento